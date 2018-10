Temporali | vento e fulmini L’Italia da oggi e per giorni nella morsa del maltempo

Pioggia - Temporali e vento nel Cuneese : fare attenzione - soprattutto in montagna : Allerta gialla per Pioggia, temporali e vento. E' quanto riporta il bollettino Arpa , Agenzia regionale per la protezione ambientale, sulle previsioni del tempo per il fine settimana in provincia di ...

Temporali e vento in arrivo - è allerta meteo : Indagine su BorgoFaxhall, blitz della Municipale e della Finanza in Comune 3 Ritrovato il 69enne scomparso nei boschi a Coli: è ferito ma vivo 4 Dal porto di La Spezia fiumi di cocaina nel Piacentino, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per Temporali e vento forte : “Una profonda saccatura presente sul bacino del Mediterraneo determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione. Le precipitazioni risulteranno diffuse e persistenti inizialmente sul settore centro-occidentale in estensione al restante territorio nel corso della giornata. Sui rilievi appenninici centro-occidentali le precipitazioni risulteranno anche a carattere temporalesco, localmente molto intense e di tipo ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità “gialla” per Temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico, valido fino alle ore 24 di oggi. In particolare, il bollettino segnala “dalle prime ore del 22 ottobre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di ...

Temporali - vento forte e brusco calo termico : allerta meteo della Protezione Civile in Puglia : L'aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo piogge - vento forte e Temporali : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse per piogge, vento e temporali, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte: “La circolazione indotta da una minimo barico in quota, localizzato presso la penisola iberica, determina flussi umidi instabili dai quadranti meridionali sulla Sardegna, dove incontrano condizioni favorevoli all’attività temporalesca organizzata,” si spiega nel ...

Allerta Meteo Molise : vento forte e Temporali - criticità “gialla” idrogeologica : La Protezione civile del Molise ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” per criticità idrogeologica che interesserà l’intera regione da questa mattina e per le successive 12-18 ore. Sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi moderati sul settore centro orientale. Previsto anche un rinforzo del vento dai quadranti orientali con mare da mosso a molto mosso. L'articolo Allerta ...

Allerta meteo Sardegna : forte vento e Temporali : Nuova ondata di Maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e di forte intensita’ sulla parte orientale e meridionale dell’Isola. Venti forti da nord-est soffieranno lungo la costa orientale e settentrionale. Elevata criticita’ per rischio idrogeologico (codice rosso) ...

Allerta Temporali - vento forte e freddo : 22.57 Assaggio d'autunno. Una perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà da domani correnti di aria fredda in buona parte del Nord e Centro Italia. Questa l'Allerta meteo della Protezione civile. temporali su Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna. Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali anche su Veneto e Sardegna, con mareggiate lungo le coste. Pioggia prevista anche su Lazio, Marche settentrionali, Abruzzo occidentale e ...

Meteo - da domani pioggia - vento e Temporali sull'Italia : Ultimo giorno di sole dicono gli esperti. E arrivato il momento, nel primo giorno di ottobre, di riaprire armadi e tirare fuori ombrelli e maglioni. Da domani è in arrivo una perturbazione atlantica ...

Meteo - da domani pioggia - vento e Temporali sull'Italia : E in arrivo una perturbazione atlantica, neve ad alta quota, brutto tempo almeno fino a mercoledi quando le temperature torneranno ad aumentare al nord e nelle regioni centrali

Arriva l’autunno : Temporali - temperature giù e vento forte | : Brusco calo termico fino a 15 gradi in tutta Italia. Maltempo soprattutto in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per Temporali - vento - stato del mare al largo - mareggiate : “A partire dalla mattina di lunedì 24, per la discesa di una saccatura a Est della Penisola Italiana si prevedono i seguenti fenomeni sul settore orientale del territorio regionale: – venti forti sulle zone di Allertamento B2 e D2, di intensità compresi tra 50 e 70 km/h (intensità tra 7 e 8 della scala Beaufort) e con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore; – mare agitato al largo, con altezza dell’onda ...

Temporali - vento e fulmini : in Campania scatta l'allerta gialla : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per Temporali che potranno interessare, dalle 22 di oggi, il mare del golfo di Napoli e le isole, ...