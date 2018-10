Teatro IL FANTASMA DI CANTERVILLE Teatro Q77 Torino Mercoledì 31 ottobre 2018

newspettacolo

: Per Halloween è prevista l’apparizione di un fantasma speciale. Il Fantasma baciatore, il nuovo album di inediti di… - aloudverona : Per Halloween è prevista l’apparizione di un fantasma speciale. Il Fantasma baciatore, il nuovo album di inediti di… - Arieta_K90 : @elenasmile87 @Volevodirti_EM Ho chiamato il teatro, non sanno niente. Alla Mescal ha scritto una ragazza, non sa n… - gdagstn : Quando leggo 'Jerry Calà a teatro' mi immagino pressappoco questo: FANTASMA DI BANQUO [COMPARE]: Macbeth, le tue m… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Gli spettacoli messi in scena sono 'Arendelle in musical' , che da quattro anni viene rappresentato in molti teatri piemontesi, e 'C'era una volta Cenerentola' , una rivisitazione moderna della ...