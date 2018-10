: #Tav, scontro tra #Appendino e #Chiamparino. La sindaca: 'Da sempre contrari, il governo decida'. Il governatore: '… - Agenzia_Ansa : #Tav, scontro tra #Appendino e #Chiamparino. La sindaca: 'Da sempre contrari, il governo decida'. Il governatore: '… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Tav, è scontro Appendino-Chiamparino - NotizieIN : Tav, è scontro Appendino-Chiamparino -

"Siamo sempre stati contrari al Tav, la posizione è già nota da tempo, ora la decisione spetta al governo. Spero si arrivi in fretta a una conclusione". Così la sindaca di Torino, Chiara, sulle polemiche per l'odg del M5S contro l'opera, lunedì sul tavolo del Consiglio comunale. Immediata la replica del governatore del Piemonte,:"Che la città di Torino, che è uno dei due poli della connessione con Lione,dica no al collegamento con la Francia mi sembra una bestemmia". E spera l'odg sia respinto.(Di sabato 27 ottobre 2018)