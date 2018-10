Tap | tre parlamentari invocano passo indietro I No Tap chiedono le dimissioni degli M5S

Uragano No Tap. Tre parlamentari M5s rispondono a Conte : "Sbaglia. Non ci possono essere penali per lo stop al Tap" : "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perché non esiste alcun contratto tra Stato e TAP", questo il commento dei senatori Lello Ciampolillo e Saverio De Bonis e della deputata Sara Cunial, del M5s dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, che ha spiegato perché non si può tornare indietro sulla costruzione del gasdotto in Salento."Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, ...

Tap - perché il gasdotto potrebbe essere ancora fermato : "Ci hanno tradito e abbandonato". Marco Potì, sindaco di Melendugno, fa il punto dell'evoluzione della protesta No Tap dopo...

Tre crepe nei 5 stelle. Decreto fiscale - Tap - Dl Sicurezza : il gruppo parlamentare inizia a ribollire - Di Maio e i vertici nel mirino : Ogni provvedimento ha la sua fronda. Ogni ministro ha i suoi ministri ombra. Ogni detto ha il suo contraddetto. E tutto si gioca dentro il Movimento 5 Stelle: governo e opposizione. Il malcontento nei confronti dello stato maggiore grillino, che siede nel consiglio dei ministri, è trasversale. È sì riconducibile a quell'area vicina a Roberto Fico ma restringere tutto al presidente della Camera sarebbe riduttivo se si pensa ...

Tap - Conte : costretti ad andare avanti : 19.10 "Ad oggi non è più possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali già in essere. Gli accordi chiusi in passato ci conducono a una strada senza via di uscita". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio, Conte "Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro". Scrive ancora Conte.

I grilini No-Tap in viaggio per protestare. Italia 5 Stelle stretta tra condono fiscale e gasdotto della discordia : Dalla Puglia partono pullman direzione Circo Massimo. A bordo ci sono i grillini No-Tap, attivisti 5Stelle che fanno parte anche dei comitati contro il gasdotto. Quei comitati che nelle scorse edizioni di Italia 5 Stelle erano stati invitati come compagni di battaglia e invece adesso, senza invito, lo spirito è cambiato: "Stiamo preparando volantini e striscioni. E porteremo anche le nostre bandiere 5Stelle con lo stemma No-Tap", ...

"Noi M5S abbiamo perso sulla Tap - chiedo scusa". La resa del consigliere regionale Antonio Trevisi : La resa e le scuse. I consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle sono tornati in Regione con queste parole stampate in volto: "Non ce l'abbiamo fatta a fermare la Tap". Antonio Trevisi, che dello stop al gasdotto Trans Adriatic ha fatto la sua principale battaglia, in lotta anche con il vicepremier Matteo Salvini, non nasconde l'amarezza poche ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte: "Siamo stati ottimisti, un po' ...

Tap - governo si prende altre 36 ore. Ma Lezzi dice : “Abbiamo le mani legate - lo stop avrebbe un costo troppo alto” : Il governo prende tempo sulla sorte del gasdotto Tap, ma la strada sembra ormai portare al via libera ai lavori. È quello che emerge dopo l’incontro avuto nella tarda serata di lunedì dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dalla ministra del Sud Barbara Lezzi e dal collega dell’Ambiente Sergio Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto. ...

