Conte ai sindaci pugliesi : “La Tap si farà - costerebbe troppo sospendere i lavori” : "Tap si deve fare, bloccare l'opera comporterebbe costi insostenibili. Ad oggi non è più possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali già in essere", ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando i sindaci pugliesi coinvolti dalla costruzione dell'opera.Continua a leggere

Conte : «La Tap si farà - fermare l'opera costerebbe come una manovra economica» : Sul progetto Tap «non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione del l'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In...

Tap : Conte - si farà. Interromperla avrebbe costi insostenibili : "Interrompere la realizzazione dell’opera comporterebbe costi insostenibili , pari a decine di miliardi di euro. In ballo ci sono numeri che si avvicinano a quelli di una manovra economica. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia". Così il premier Giuseppe Conte , in una nota sul ...

Il governo scopre che rinunciare al Tap costa troppo. Il gasdotto si farà : Spiega Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo gialloverde: "Nelle prossime 24-36 ore prenderemo una decisione, ma il sentiero è molto stretto. Resta un'opera non strategica scelta da un altro governo e agevolata da un altro governo. Abbiamo fatto adesso questa analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il Paese non può permetterseli e noi non ce la sentiamo di addossarli sui cittadini. ...