Tap | perché il gasdotto potrebbe essere ancora fermato

F1 - Marko chiude la porta a Hamilton : “Lewis alla Red Bull con VersTappen? No - vi dico perché è impossibile” : Niente accoppiata Hamilton-Verstappen in Red Bull, a svelarlo è il consigliere del team di Milton Keynes Lewis Hamilton e Max Verstappen non saranno compagni di squadra, almeno alla Red Bull. Voci di fantamercato messe subito a tacere da Helmut Marko, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Uk per sottolineare come difficilmente il britannico e l’olandese possano correre in futuro nella stessa squadra. Troppo grande l’ego di ...

TVTap : Rischio chiusura a breve? E’ molto probabile. Ecco perché : TVTAP, l’incredibile app per lo streaming gratuito di canali a pagamento, è ancora viva e vegeta ma da un po di tempo non riceve aggiornamenti. chiusura in vista? TVTAP: Rischio chiusura a breve? E’ molto probabile. Ecco perché E’ inutile nasconderlo, ma al momento TVTAP è la migliore applicazione per Android per vedere tutto in streaming della televisione digitale […]

Gasdotto Tap - ecco perché alla fine si farà : Nonostante le residue resistenze del M5S, le penali da pagare per lo stop all'opera sarebbero, secondo gli stessi grillini, insostenibili

Mercato NBA – Perchè KrisTaps Porzingis non ha firmato il rinnovo con i Knicks? Ecco i motivi della scelta : Kristaps Porzingis non firma il rinnovo con i New York Knicks: Ecco il motivo della scelta fatta dal lungo lettone Scaduto il termine ultimo per il rinnovo di contratto, fissato per il 15 ottobre, Kristaps Porzingis ha deciso di prolungare il suo contratto con i New York Knicks. Una decisione presa di comune accordo con la franchigia, dunque i fan newyorkersi possono stare tranquilli. Alla base della scelta c’è la volontà di non ...

F1 - Ricciardo e i problemi in qualifica : “un anno squallido - vi dico perché VersTappen mi ha battuto” : Il pilota australiano ha spiegato quali problemi gli hanno impedito di stare davanti al compagno di squadra in questa stagione Un anno da dimenticare per Daniel Ricciardo, a parte le due vittorie ottenute nella prima parte di stagione. Dal Gp di Monaco in poi, l’australiano ha iniziato una parabola discendente che lo ha portato ad essere surclassato da Verstappen, riuscito a stargli davanti con regolarità. Photo4/LaPresse “E’ ...

F1 - VersTappen mette le cose in chiaro : “penalizzazione assurda - ecco perché non andavo sanzionato” : L’olandese non ha mandato giù la penalità subita per il contatto con Raikkonen, esprimendo il proprio pensiero sulla decisione dei commissari Ottimo terzo posto per Max Verstappen in Giappone, il pilota olandese difende la posizione al via e conquista l’obiettivo di giornata: finendo alle spalle delle due Mercedes. photo4/Lapresse Una gara complicata per l’olandese, penalizzato di cinque secondi per il contatto con ...

Asia Argento - Tapiro d'oro di Striscia la notizia/ Video - accusa Rain Dove : "Perché continui a stalkerarmi?" : Questa sera il TG satirico di Striscia la notizia, in onda su Canale 5, a partire dalle 20.35, consegnerà il Tapiro d’oro ad Asia Argento, ecco le prime dichiarazioni.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Jelena OsTapenko senza filtri : “coaching? Inutile. Sfogo Serena Williams? Mi sono sentita male perché…” : Jelena Ostapenko ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla questione coaching e allo Sfogo di Serena Williams durante la finale femminile degli US Open Dopo quanto accaduto durante la finale femminile fra Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos, nel mondo del tennis WTA è esploso il ‘caso coaching’. È giusto che le tenniste possano o non possano parlare con gli allenatori a seconda delle situazioni? Va punita una giocatrice che ...