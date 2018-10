TAP | OK GOVERNO | DI MAIO PENALE DA 20 MILIARDI Ultime notizie M5s

No TAP contro il Governo : "Tirate fuori i documenti o dimettetevi" : Gianluca Maggiore, portavoce del Movimento No Tap ha dato voce - in un videomessaggio- a tutti coloro che osteggiano la...

I 5 Stelle non tengono fede alla promessa fatta ai No TAP e il Governo dà il via libera al gasdotto : Ma questo è scomparso dal mondo dell'informazione. Non potete nascondervi dietro una frase 'sono No Tap' e dicendo che le autorizzazioni date sono legittime, di fatto, scaricando le responsabilità ad ...

Gasdotto TAP - il ministero dell’Ambiente : “Non ci sono profili di illegittimità negli atti approvati dal precedente governo” : La Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo al Tap non contiene profili di illegittimità. È quanto emerso dall’analisi dei documenti, comprese le integrazioni portate a Roma dal sindaco di Melendugno, svolta dal ministero dell’Ambiente. La parola finale sul futuro del Gasdotto spetterà al premier Giuseppe Conte, ma l’indicazione di Sergio Costa è chiara: “La valutazione fatta dal ministero ...

"TAP - l'opera è legittima" - dal governo Conte via libero definitiva al gasdotto in Salento : Il ministro dell'Ambiente Costa, ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

TAP - l'appello dei movimenti al governo : Costituzione violata : Se il governo dovesse convalidare così com'è il procedimento di verifica tecnico, giuridico e amministrativo in corso sul gasdotto Tap commetterebbe numerosi illeciti, anche costituzionali. Lo ...

Alitalia e Ferrovie dello Stato - il governo accelera i tempi : le TAPpe - : Lo scorso 12 ottobre Luigi Di Maio aveva annunciato il ritorno dello Stato come azionista della compagnia aerea con un piano tra 1,5 e 2 mld e un possibile ticket unico treno-aereo. Toninelli afferma ...

Il governo scopre che rinunciare al TAP costa troppo. Il gasdotto si farà : Spiega Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo gialloverde: "Nelle prossime 24-36 ore prenderemo una decisione, ma il sentiero è molto stretto. Resta un'opera non strategica scelta da un altro governo e agevolata da un altro governo. Abbiamo fatto adesso questa analisi dei costi dall'interno dei ministeri. Questi costi il Paese non può permetterseli e noi non ce la sentiamo di addossarli sui cittadini. ...

TAP - governo si prende altre 36 ore. Ma Lezzi dice : “Abbiamo le mani legate - lo stop avrebbe un costo troppo alto” : Il governo prende tempo sulla sorte del gasdotto Tap, ma la strada sembra ormai portare al via libera ai lavori. È quello che emerge dopo l’incontro avuto nella tarda serata di lunedì dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dalla ministra del Sud Barbara Lezzi e dal collega dell’Ambiente Sergio Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto. ...

36 ore per decidere sul gasdotto TAP il governo prende tempo ma avverte troppo costoso fermare il progetto : Per il ministro del sud Lezzi il sentiero ad un possibile stop appare molto stretto. 'Non arretreremo di un passo' promettono i movimenti No Tap -

TAP - 36 ore per decidere - Governo prende tempo per verifica. Maggiore : 'Se ripartono i lavori gli eletti M5s si dimettano' : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

"Questo governo mi disgusta. La posizione dei 5S sulla TAP? Più grave di un tradimento" : "Questo governo non mi fa paura, ho un sentimento di disgusto fisico nei suoi confronti. Quando intercetto certe immagini in tv, cambio canale", queste le parole di Erri De Luca, che oggi a rilasciato una lunga intervista nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora.Durante il programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, allo scrittore è stato chiesto quale fosse la cosa che più lo ...

TAP - i comitati del No contro il governo : “Lavori pronti a riprendere? Traditori e voltafaccia. Dovrebbero dimettersi” : Tap è pronta a riprendere i lavori a Melendugno, procedendo con la parte più contestata dagli enti locali che si oppongono al gasdotto, la realizzazione del microtunnel. Come anticipato da Ilfattoquotidiano.it lo scorso 28 settembre, la società era ormai prossima ad accelerare “approfittando” dei tempi necessari a governo e procura di Lecce per tirare le rispettive conclusioni politiche e giudiziarie. Così ora i comitati No Tap del ...

Gasdotto - i No TAP protestano : "Governo di traditori : abbiamo creduto in voi - ora dimettetevi" : Duro comunicato contro la ripresa dei lavori. Il sindaco di Melendugno spera ancora in un intervento di Conte: "Ci sono ancora troppe questioni aperte, sarebbe utile bloccare i lavori fino a quando tanti interrogativi non saranno chiariti"

TAP - governo e magistratura allungano i tempi. Ma la multinazionale : “Non c’è piano b”. La base locale M5s protesta : Si allungano i tempi di governo e magistratura e questo non fa che favorire Tap. Molto del futuro del gasdotto azero-salentino dipende da questo disallineamento, ammesso che si voglia fermare l’opera. Uno sfasamento di almeno due mesi, i prossimi: di tanto è la proroga concessa dal gip del Tribunale di Lecce ai tecnici per la consegna della superperizia sul presunto frazionamento fraudolento del metanodotto tra Tap e Snam; non prima di quei due ...