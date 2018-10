Tap | Di Maio | “Va fatta | non ci sono alternative In campagna elettorale non sapevamo ci

Tap - Di Maio : "Con stop penali da 20 miliardi" : "Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte del Tap per tre mesi. E sono voluto andare allo Sviluppo economico anche per questo. Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci ...

Tap - Di Maio : no alternative - 20mld penali : 17.40 "Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte del Tap per tre mesi" e "vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente". Lo afferma Di Maio precisando che sulla realizzazione della Tap "non ci sono alternative". Il vicepremier sottolinea che, prima di diventare ministro, "al M5S non hanno mai fatto leggere alcunché". ...

Di Maio : "Ho letto le carte del Tap. Ci sono penali per 20 miliardi di euro" : Le penali in caso di sospensione del Tap ci sono, e sono molto elevate. Lo assicura Luigi Di Maio che interviene nella polemica tra il governo e tre parlamentari M5s che avevano accusato Conte sostenendo che stesse sbagliando e che non ci fosse alcuna sanzione di pagare nel caso in cui il governo avesse decido di non proseguire i lavori per il gasdotto che dovrebbe approdare in Salento. "Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte ...

Tap - Di Maio : "La penale costa più di reddito di cittadinanza e quota 100 insieme" : Meno di una settimana fa Beppe Grillo, dal palco di Italia 5 Stelle al Circo Massimo, invitava la politica a "non abbandonare una visione". "Vogliamo il gas che passa sotto quei cazzo di ulivi della ...

Tre crepe nei 5 stelle. Decreto fiscale - Tap - Dl Sicurezza : il gruppo parlamentare inizia a ribollire - Di Maio e i vertici nel mirino : Ogni provvedimento ha la sua fronda. Ogni ministro ha i suoi ministri ombra. Ogni detto ha il suo contraddetto. E tutto si gioca dentro il Movimento 5 Stelle: governo e opposizione. Il malcontento nei confronti dello stato maggiore grillino, che siede nel consiglio dei ministri, è trasversale. È sì riconducibile a quell'area vicina a Roberto Fico ma restringere tutto al presidente della Camera sarebbe riduttivo se si pensa ...

Centri per l’impiego - la bozza del piano proposto a Di Maio : tre Tappe per arrivare a un sistema integrato nel 2020 : Una rivoluzione dei Centri per l’impiego che vada a beneficio soprattutto dei giovani, che preveda il potenziamento di uffici dove oggi c’è carenza e poca qualificazione del personale e dove fondamentale sia la componente tecnologica. Così l’ha immaginata Mimmo Parisi, il docente universitario della Mississippi State University, nonché direttore del National Strategic Planning and Analysis Research Center, che negli Usa da circa 14 anni si ...

Di Maio è un conTapalle come Renzi. Lo ‘dice’ pure Beppe Grillo : Le scarpe di Achille Lauro e le balle di #Gigiocontapalle Se c’è una costante nella Storia d’Italia è rappresentata dai Venditori di Pentole, dagli imbonitori un tanto al chilo, da chi la spara più grossa per un pugno di voti. La cosa straordinaria è che gli italiani ci cascano sempre. L’esperienza non li vaccina. Ci vorrebbe una terapia di popolo, una seduta psicoanalitica più che della sapienza degli storici per capire il comportamento dei ...