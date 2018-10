Tap | Conte “Si farà o penali” Ultime notizie | Di Maio conferma “20 mld di euro di

Tap - tensioni nel M5s : per Ciampolillo - De Bonis e Cunial 'Conte sbaglia' : Cresce la tensione nel M5s dopo il via libera del governo alla Tap. 'Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perchè non esiste alcun contratto tra Stato e Tap. Non ci possono ...

Tap - tre parlamentari M5s contro il premier Conte : 'Anche lui sbaglia' : Salgono le tensioni interne al M5s sul tema della costruzione del gasdotto Tap in Salento. I parlamentari del Movimento Lello Ciampolillo, Saverio De Bonis e Sara Cunial hanno criticato il premier ...

"No Tap" iniziano una campagna per le dimissioni degli eletti M5s | Tre parlamentari a Conte : fateci vedere le carte : Nel pomeriggio a Melendugno è prevista un'assemblea pubblicadegli attivisti mentre domattina davanti alla Torre di San Foca ci sara'una manifestazione di protesta

Tap si farà - Conte : "Ci metto la faccia"/ Ultime notizie gasdotto - attivisti contro M5s e ministro Lezzi : Tap, Conte “Si deve fare o rischio penali”. Ultime notizie, rivolta contro il Movimento 5 Stelle: “Promesse non mantenute”. Il popolo "No-Tap" in rivolta dopo la decisione del governo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Uragano No Tap. Tre parlamentari M5s rispondono a Conte : "Sbaglia. Non ci possono essere penali per lo stop al Tap" : "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perché non esiste alcun contratto tra Stato e TAP", questo il commento dei senatori Lello Ciampolillo e Saverio De Bonis e della deputata Sara Cunial, del M5s dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, che ha spiegato perché non si può tornare indietro sulla costruzione del gasdotto in Salento."Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, ...

Tap - Conte : "Si deve fare - lo stop costerebbe troppo"Il comitato per il No : "Gli eletti M5s si dimettano" : Il ministro dell'Ambiente Costa: "La Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni". Salvini: "Avanti con i lavori". La rabbia dei No Tap: "Presi in giro, portavoce locali del M5s si dimettano". Conte: "Sosterremo le comunità locali"

Resa del M5s sul Tap : 'Il gasdotto si farà'. Conte : 'Avanti con i lavori - non trovate irregolarità' : 'Interrompere la realizzazione del gasdotto comporterebbe costi insostenibili' ha spiegato il premier, che ha ribadito come nella relazione del ministro dell'Ambiente non sono state rilevate ...

I No-Tap ci sono rimasti male per il via libera di Conte all'oleodotto in Puglia : Il progetto Tap va avanti, perché, dopo un'attenta analisi, il governo non ha riscontrato 'elementi di illegitimità' e perché bloccarlo comporterebbe 'costi insostenibili'. Il via libera ai lavori di ...