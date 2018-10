: Tap, Calenda: non c'è alcuna penale - TelevideoRai101 : Tap, Calenda: non c'è alcuna penale - PaBianchini : *++ Tap:Calenda,non esiste penale,Di Maio fa sceneggiata ++* (ANSA) - ROMA, 27 OTT - 'Di Maio si sta comportando da… - _MattiaInsolia : @GiuseppeConteIT @luigidimaio L'Italia sta cambiando marcia! Mai con la Lega Sì alla Lega Fuori dall'Europa Sì al… -

"Di Maio si sta comportando da imbroglione, come su Ilva. Non esiste unaperché non c'è un contratto (fra lo Stato e l'azienda Tap ndr) ma, in caso, una eventuale richiesta di risarcimento danni" da parte dell'impresa "visto che sono stati fatti investimenti a fronte di un'autorizzazione legale". Lo afferma all'ANSA l'ex ministro del Mise Carloa proposito delle dichiarazioni di Di Maio su penali da 20 miliardi. "Sta facendo una sceneggiata", dice l'ex ministro.