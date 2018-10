Tale e quale show | la chiusura trionfale di Carlo Conti | share | dati pazzeschi per

Antonio Mezzancella è il vincitore di Tale e Quale Show 2018 ma Antonella Elia vince la puntata con Jessica Rabbit (video) : Si è conclusa ieri sera 26 ottobre la prima fase dell’ottava edizione di Tale e Quale Show, dopo settimane di imitazioni e di spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico a casa e quello in studio. Torneranno a esibirsi alcuni concorrenti di questa edizione con altri della scorsa da venerdì prossimo 2 novembre, per una gara nella gara come ogni anno. Dopo le esibizioni e dopo il solito metodo di giudizio da parte dei concorrenti e dei ...

Ascolti TV | Venerdì 26 ottobre 2018. La finale di Tale e Quale Show 2018 al 22%. Solo 10.8% : Tale e Quale Show 2018 - Mezzancella imita Renga Su Rai1 la finale di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.425.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Solo – Seconda Stagione ha raccolto davanti al video 2.326.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.134.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 X-Men Le Origini – Wolverine ha catturato l’attenzione di ...

«Tale e Quale Show 2018» : Antonio Mezzancella è il campione di questa edizione : Patty Pravo - Vladimir LuxuriaMina - Roberta BonannoJon Bon Jovi - Andrea AgrestiMina - Alessandra DrusianRenzo Arbore - Giovanni VerniaRod Stewart - Raimondo TodaroJessica Rabbit - Antonella EliaFausto Leali - Mario ErmitoIrene Grandi - Guendalina TavassiFrancesco Renga - Antonio Mezzancella Lorella Cuccarini - Matilde BrandiSting - Massimo Di CataldoChe fosse un fuoriclasse lo avevamo capito in tempi non sospetti: l’attenzione ai ...

Tale e Quale - Mezzancella campione : classifica - polemiche - chi torna e chi lascia : Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show di ieri venerdì 26 ottobre? Antonio Mezzancella campione, dalla settimana prossima inizia il super torneo Antonio Mezzancella è il vincitore dell’ottava edizione di Tale e Quale Show. Nella finale di venerdì 26 ottobre l’imitatore lanciato da Tu si que vales si è piazzato al primo […] L'articolo Tale e Quale, Mezzancella campione: classifica, polemiche, chi torna e chi lascia ...

Tale e Quale Show : Antonio Mezzancella vince l'ottava edizione. Seconda Drusian - terza Bonanno : È Antonio Mezzancella il vincitore dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, il Talent vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni delle celebrity. Mezzancella ha battutto Alessandra Drusian e Roberta Bonanno in volata: sono stati loro tre a contendersi il primo gradino del podio per tutta l'edizione, alternandosi alla vetta di settimana in settimana.L'imitazione proposta da Mezzancella stasera era Francesco Renga, che ha deliziato i cinque ...

