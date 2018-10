Taekwondo | Carlo Molfetta | “Il nostro è un movimento in grande crescita Dell’Aquila ha

oasport

: #Taekwondo, Carlo #Molfetta: 'Il nostro è un movimento in grande crescita. #DellAquila ha grandi potenzialità' - OA_Sport : #Taekwondo, Carlo #Molfetta: 'Il nostro è un movimento in grande crescita. #DellAquila ha grandi potenzialità' - fredbragas : RT @DottPanasci: Ieri al San Carlo di Nancy il mio intervento chirurgico per Daniele Abbafati, campione italiano dell'Asd #Taekwondo 16 Lat… - Immaguarino6 : RT @DottPanasci: Ieri al San Carlo di Nancy il mio intervento chirurgico per Daniele Abbafati, campione italiano dell'Asd #Taekwondo 16 Lat… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) A margine degli Assoluti diha rilasciato una breve intervista a “La Repubblica”, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 ed ora Team Manager della Nazionale.ha parlato delladi questo sport nel Bel Paese e delle prospettive di Vito Dell’Aquila,promessa nostrana. Sui numeri delin Italia: “Ilè unin. Il mio oro a Londra un po’ ha avuto il suo peso, se è vero che in Puglia e in tutta Italia sono aumentati il numero di iscritti nelle palestre. Molti genitori puntano sulper avviare i propri figli allo sport: per noi è una grandissima soddisfazione“. Il talento più splendente in questo momento è quello di Vito Dell’Aquila: “Lo scorso agosto ha vinto una gara del Gran Prix, cosa che non accadeva ad un italiano da ben tre anni. ...