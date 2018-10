Taekwondo | Campionati Italiani Cinture Nere 2018 | Vito Dell’Aquila e Simone Crescenzi non

oasport

: Taekwondo, Campionati Italiani cinture nere a Bari. Medaglia d'oro e titolo di Campionesse Italiane 2018 per il Car… - _Carabinieri_ : Taekwondo, Campionati Italiani cinture nere a Bari. Medaglia d'oro e titolo di Campionesse Italiane 2018 per il Car… - OA_Sport : #Taekwondo, Campionati Italiani Cinture Nere 2018: brillano Vito Dell'Aquila e Simone Crescenzi. Vittorie anche per… - taekwondofita : Campionati Italiani #Taekwondo 2018 ??Simone Crescenzi è il Campione Italiano 2018 nella categoria -63kg ???? dopo ave… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Dopo l’assegnazione ieri dei titoli nazionali femminili, è andata in scena presso il Palaflorio di Bari la seconda giornata deidedicata alle categorie maschili -54 kg, -58 kg, -63 kg e -68 kg. L’atleta più atteso era senza dubbioDell’Aquila, giovane talento delitaliano e campione in carica nei -54 kg, che quest’anno gareggiava nella categoria di peso superiore. Il 17enne pugliese non ha deluso le aspettative del pubblico di casa e si è imposto anche nei -58 kg, dimostrando di aver ormai assimilato al meglio il passaggio di categoria e di poter continuare a coltivare il sogno Tokyo 2020. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati delle quattro categorie scese in pedana oggi. Nei -54 kg vittoria di Davide Ditta che migliora il terzo posto dello scorso anno sconfiggendo in finale Davide Albani in un match ...