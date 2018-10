Sven Goran Eriksson il giramondo | allenerà la Nazionale delle Filippine

sportfair

(Di sabato 27 ottobre 2018)la, dimostrandosi ancora una volta uno dei tecnici più ‘’ in circolazione Nuova avventura per il tecnico ‘. L’allenatore svedese 70enne è infatti il nuovo ct. Con un contratto di 6 mesi, l’ex Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, guiderà laall’Asian Cup in programma tra gennaio e febbraio., la cui ultima esperienza in panchina è stata in Cina con lo Shenzhen nel 2017, sarà per la quarta volta in carriera il ct di una, in passato ha guidato l’Inghilterra, il Messico e la Costa d’Avorio. (Int/AdnKronos)L'articoloillaSPORTFAIR.