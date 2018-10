Superbike | GP Qatar 2018 | seconda manche cancellata per motivi di sicurezza | sfuma il

oasport

(Di sabato 27 ottobre 2018) Il Campionato del Mondo diè giunto al termine, ma non è andata esattamente come sperava Jonathan Rea. L’inglese della Kawasaki, dopo la vittoria ottenuta ieri in Gara 1, andava a caccia del nuovo record di punti conquistati in una singola stagione ma si è dovuto arrendere alla decisione della direzione gara. Ladel Gran Premio delinfatti è statadagli organizzatori per ragioni di, a causa del violento acquazzone che ha colpito il circuito di Losail in mattinata provocando diversi danni ad alcune strutture del paddock e alla parabola satellite della Dorna per il segnale tv. La direzione gara ha inizialmente optato per un rinvio di poco meno di un’ora della gara di, ma in seguito allo svolgimento dell’atto conclusivo della categoria Supersport (in cui ha vinto il titolo il tedesco Sandro Cortese) è stata ...