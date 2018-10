Superbike | Classifica Mondiale 2018 | Jonathan Rea Campione del Mondo con 189 punti di

oasport

(Di sabato 27 ottobre 2018) Ildellasi è ufficialmente chiuso con l’inglese della KawasakiRea che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo della carriera con una dimostrazione di superiorità imbarazzante evidenziata nell’arco di tutta la stagione. Rea ha anche sfiorato il record assoluto diconquistati in una singola stagione (556 raccolti l’anno scorso proprio da Rea), terminando a quota 545 con una gara in meno rispetto al programma a causa dell’alluvione che ha colpito Losail costringendo la direzione gara alla cancellazione di gara 2 del GP del Qatar. Chaz Davies si inserisce alle spalle del “Cannibale” della Kawasaki per il secondo anno consecutivo, conservando la seconda piazza dal recupero di Michael Van der Mark. Marco Melandri è il migliore degli italiani, terminando la stagione in quinta posizione con 297 ...