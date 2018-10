Sulla Tav Chiamparino si appella ad Appendino | Faccia ragionare i suoi

Metro Roma : i tifosi russi non saltavano Sulla scala mobile crollata - un video lo dimostra : La Procura di Roma che indaga sull'incidente alla fermata Repubblica della Metro, acquisirà ulteriori filmati dal circuito chiuso della stazione per verificare il comportamento dei tifosi del Cska di ...

Tifosi CSKA a Salvini : non stavamo saltando Sulla scala mobile : Roma – “Non stavamo saltando”. Lo hanno ripetuto piu’ e piu’ volte. L’ultima in queste ore. I Tifosi russi del CSKA Mosca continuano a difendersi dalle accuse di aver provocato la rottura della scala mobile della stazione Repubblica della metropolitana linea A di Roma. Per replicare a chi li indica quale causa del crollo della scala, episodio in cui diversi russi sono rimasti feriti, piu’ o meno ...

Lecce - incidente Sulla provinciale Taviano-Alezio : muore lo chef Alessandro Nocco : Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che collega Taviano con Alezio, nel Leccese. Un uomo è deceduto. Si tratta di Alessandro Nocco, chef quarantadeunne di un ristorante di Gallipoli. A una curva è finito fuori strada con la sua Smart Fortwo Cabrio.Continua a leggere

Tragico incidente Sulla provinciale Alezio Taviano - una vittima : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Truffe alimentari : è allarme cibi fasulli e avariati sulle tavole degli italiani - effetti negativi anche Sulla salute : Fanno registrare un balzo del 58% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) nei primi otto mesi dell’anno, resi noti al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...

Casa popolare senza requisiti - bufera Sulla mamma della Taverna | Lei : abbiamo fatto ricorso : Alla donna 80enne è stato tolto un alloggio perché secondo il Comune non ne ha più diritto. La figlia: "È malata, non conta che io abbia una Casa. Non viviamo insieme"

Bolsena. Tavola rotonda : cambi climatici e ripercussioni Sulla vite… : Proprio in questi giorni si è svolto nella splendida cornice dell’azienda Mazziotti a Bolsena (Viterbo) un dibattito tra le Donne

"Crearono a tavolino falsi pentiti nell'indagine Sulla morte di Borsellino". Tre poliziotti rinviati a giudizio per depistaggio : Il gip di Caltanissetta Graziella Luparello ha rinviato a giudizio per calunnia aggravata i poliziotti Fabrizio Mattei, Mario Bo, e Michele Ribaudo, accusati del depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.I tre poliziotti facevano parte del pool investigativo che indagò sulle stragi mafiose del '92 di via D'Amelio e di Capaci. Il pool era ...

Chiamparino : Sulla Tav il Governo ci prende in giro : A rischio gli 813 milioni dell'Ue Allarme rosso Un segnale forte da parte del mondo economico-produttivo piemontese, ma anche di quello politico, che fanno quadrato con la Regione Sulla difesa delle ...

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre Sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

E Sulla tavola dei Grandi del mondo arriva il bianco piemontese : ...ma non solo - commenta Paolo Damilano - ma anche il nostro bianco del Roero è seguito in modo maniacale dalla vigna allo scaffale e trovarlo offerto su una delle tavole più prestigiose del mondo è ...

Mise - convocato il tavolo Sulla moda il 9 ottobre : Roma, 19 set., askanews, - Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica di aver convocato il tavolo sulla moda, annunciato dallo stesso Ministro Di Maio in occasione della sua vista al Micam, per il ...

Guendalina Tavassi : 5 curiosità Sulla concorrente di Tale e Quale Show : Chi è Guendalina Tavassi: 5 curiosità sulla concorrente di Tale e Quale Show Guendalina Tavassi (età 32 anni, altezza 170 centimetri) la nuova concorrente di Tale e Quale Show. La romana, già nota al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 11, è super pronta a rimettersi in gioco. In che modo? Cantando, ballando […] L'articolo Guendalina Tavassi: 5 curiosità sulla concorrente di Tale e Quale Show proviene da ...