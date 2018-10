: Stupro a richiedente asilo, un arresto - NotizieIN : Stupro a richiedente asilo, un arresto - TelevideoRai101 : Stupro a richiedente asilo, un arresto -

Un mediatore culturale di 26 anni, del Gambia, è stato arrestato dalla polizia a Ragusa con l'accusa di avere violentato una ospite del Centro per richiedenti. Dopo lola donna è stata anche picchiata per non raccontare nulla. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari,su richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa.(Di sabato 27 ottobre 2018)