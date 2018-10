Strage nella sinagoga di Pittsburgh | Trump | “Usa superino odio e divisioni” 

Mafia Foggia - un arresto per la Strage di S. Marco in Lamis nella quale morirono un boss - l’autista e 2 braccianti innocenti : C’erano il traffico di stupefacenti e la ridefinizione degli assetti di potere nella criminalità garganica dietro la strage di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nella quale persero la vita anche due contadini innocenti. Perché l’obbiettivo dei killer, il boss Mario Luciano Romito, rappresentava un ostacolo al riequilibrio delle dinamiche mafiose del Gargano. E quindi andava abbattuto, dopo essere scampato in passato a un ...