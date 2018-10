: Torna l’ora solare. Da stanotte lancette indietro di un’ora - Quasimezzogiorn : Torna l’ora solare. Da stanotte lancette indietro di un’ora - NotizieIN : Stanotte lancette indietro di un'ora - StabiaChannel : #TerzaPagina #Stanotte lancette indietro di un'ora. Sarà l'ultima volta? LEGGI LA NEWS: -

Questa notte si torna all'ora solare. Lesaranno spostate un'ora, dalle 3 alle 2. In questo modo si avranno mattine con più luce, ma arriverà prima il tramonto. Il nuovo regime orario resterà in vigore fino il 31 marzo prossimo, quando verrà ristabilita l'ora legale. Potrebbe non essere l'ultimo cambio di di orario, come aveva proposto la Commissione europea, lasciando liberi gli Stati di adottare l'ora solare o legale Accolta con scetticismo, si mira a un compromesso: mantenerla fino al 2021.(Di sabato 27 ottobre 2018)