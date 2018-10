Sri Lanka - il presidente sospende il Parlamento : rimosso il primo ministro : Il presidente dello Sri Lanka ha sospeso il Parlamento dopo aver sostituito il primo ministro, Ranil Wickremesinghe , nel pieno di una pesante crisi politica. Le attività dell'Aula sono state sospese ...

Lonely Planet 2019 - la classifica annuale premia lo Sri Lanka come miglior paese da visitare : Per i viaggiatori indecisi in cerca di consigli per i loro piani, anche quest'anno la Lonely Planet propone una classifica delle migliori 10 destinazioni da raggiungere nel 2019. Se lo scorso anno a spuntarla tra i paesi era stato il Canada (Siviglia tra le città), questa volta lo scettro spetta allo Sri Lanka, un paese rinato dopo decenni di conflitti. Medaglia d'argento alla Germania, che mescola futuro e tradizione e ti permette di ...

Best in Travel - per Lonely Planet il Piemonte è la meta da visitare nel 2019 con Copenaghen e lo Sri Lanka : C’è una regione del mondo che va visitata al più presto. Perché è vero che è timida ma è anche bellissima, e quindi «potrebbe non restare ancora a lungo un segreto noto solo ai viaggiatori più informati, amanti dell’arte e della buona tavola». Viaggiatori che la frequentano per i suoi vivaci festival di musica elettronica o per le fiere di arte ...

Piogge torrenziali in Sri Lanka : 9 morti e 17 feriti : Piogge torrenziali stanno colpendo dallo scorso fine settimana lo Sri Lanka: al momento si registrano 9 vittime, 17 feriti e un disperso. Secondo il Centro per la gestione dei disastri, l’ondata di maltempo ha colpito 70mila residenti e ha costretto 15mila persone all’evacuazione. Situazione critica nel sud del Paese: molte strade sono allagate e non percorribili. L'articolo Piogge torrenziali in Sri Lanka: 9 morti e 17 feriti sembra ...

Sri Lanka : spinta sul mercato italiano : Posizionata strategicamente nell'Oceano Indiano su una superficie di 66mila km che accoglie 21 mln di abitanti, l'isola nota al mondo per la produzione di gomma, thè e cannella, è un perfetto esempio ...

Astronomia : due giovani calabresi in Sri Lanka per le Olimpiadi Internazionali : Destinazione Colombo (Sri Lanka) per Andrea Labate (Liceo Scientifico “L. da Vinci-Reggio Calabria) e Vittoria Altomonte (Liceo “Euclide” – Bova Marina) i due giovani calabresi componenti della squadra che rappresenterà l’Italia alla XXIII edizione delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia. Dal 6 al 14 ottobre prossimo, infatti, lo Stato nel cuore dell’Oceano Indiano ospiterà la competizione iniziata a dicembre e a cui, per il nostro Paese, ...

Lo Sri Lanka ospita la prima conferenza globale sulla 'valutazione' : All'evento stanno partecipando 150 parlamentari da tutto il mondo, oltre a esperti sulle politiche di valutazione, gruppi d'interesse, membri della società civile e partner per lo sviluppo. Per '...

Varese : immigrazione clandestina - diplomatico Sri Lanka arrestato a Malpensa : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Un diplomatico dello Sri Lanka è stato arrestato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo, in compagnia della moglie, ha cercato di far entrare in Italia quattro giovani conna

Milano : abborda ragazzina e poi la stupra - arrestato 39enne dello Sri Lanka : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Una ragazza minorenne congolese ha subito la notte scorsa una violenza sessuale a Milano e il suo presunto aggressore è stato arrestato in poche ore dalla polizia. Si tratta di un uomo originario dello Sri Lanka di 39 anni, con cui la giovane aveva mangiato una pizza e