Spuntino di mezzanotte? Ecco quale alimento favorisce il metabolismo e la salute generale

(Di sabato 27 ottobre 2018) Voglia di unoprima di andare a letto? Uno snack ricco di proteine come i fiocchi di latte potrebbe essere la soluzione ideale, svelano i ricercatori della Florida State University. Michael Ormsbee, professore di scienze dell’alimentazione, del cibo e dell’esercizio fisico, ha scoperto che consumare 30 grammi di proteine circa 30 minuti prima di andare a dormire ha un effetto positivo sulla qualità dei muscoli, sule sulla. E per tutti coloro che hanno deciso di rinunciare allodi, non è stato osservato alcun aumento del grasso corporeo. Lo studio, pubblicato su British Journal of Nutrition, è stato condotto su giovani donne attive di circa 20 anni, che hanno consumato fiocchi di latte 30-60 minuti prima di andare a dormire. L’obiettivo dei ricercatori era vedere se questoaveva un effetto sul recupero muscolare e sul ...