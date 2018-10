Speciale I Dieci Comandamenti - Come figli miei | Domenico Iannacone a TvBlog | In

Come figli miei - sabato in Tv su Rai 3 lo Speciale de 'I dieci comandamenti' : sabato 27 ottobre la programmazione di Rai 3 prevede la messa in onda, alle 21:40 circa, di Come figli miei, uno speciale de 'I dieci comandamenti' curato da Domenico Iannacone e Luca Cambi. Il mondo della scuola approda così nella prima serata della Radiotelevisione Italiana con un docu-reality nel quale i protagonisti sono gli insegnanti e gli alunni di una scuola superiore di Caivano, nell'hinterland napoletano [VIDEO]. Nel corso della ...

Come figli miei - sabato in Tv su Rai 3 lo Speciale de 'I dieci comandamenti' : sabato 27 ottobre la programmazione di Rai 3 prevede la messa in onda, alle 21:40 circa, di Come figli miei, uno speciale de 'I dieci comandamenti' curato da Domenico Iannacone e Luca Cambi. Il mondo della scuola approda così nella prima serata della Radiotelevisione Italiana con un docu-reality nel quale i protagonisti sono gli insegnanti e gli alunni di una scuola superiore di Caivano, nell'hinterland napoletano. Nel corso della trasmissione ...

Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei : la conferenza stampa del 22 ottobre 2018 in diretta : [live_placement] Oggi, lunedì 22 ottobre 2018, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei, il programma di Rai 3 condotto da Domenico Iannacone. Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei: il programmaprosegui la letturaSpeciale I dieci comandamenti - Come figli miei: la conferenza stampa del 22 ottobre 2018 in diretta pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre ...

Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei : la conferenza stampa del 22 ottobre 2018 in diretta dalle ore 12 : Oggi, lunedì 22 ottobre 2018, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei, il programma di Rai 3 condotto da Domenico Iannacone. Speciale I dieci comandamenti - Come figli miei: il programmaprosegui la letturaSpeciale I dieci comandamenti - Come figli miei: la conferenza stampa del 22 ottobre 2018 in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 22 ottobre ...