Spara in una sinagoga in Pennsylvania poi si arrende | almeno 8 morti e diversi feriti 

Sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh : "Ci sono diverse vittime" : Un uomo ha aperto il fuoco alla sinagoga "Tree of Life Congrergation" di Pittsburgh, negli Stati Uniti. L'uomo sarebbe stato...

C’è stata una Sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh : Secondo le prime informazioni ci sono diversi feriti, lo sparatore è stato arrestato The post C’è stata una sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh appeared first on Il Post.

Roma - Spara in strada a una 23enne. Poi chiama il 112 : “Ho ucciso l’ex”. Fermato : Ha chiamato il 112 sabato sera, intorno alle 23.30, raccontando di aver sparato alla sua ex compagna, uccidendola. Arrivata sul posto, in via Ardeatina al chilometro 21 la polizia ha trovato il cadavere della ragazza, una romena di 23 anni, e Fermato poco distante il connazionale di 36 anni. L’omicidio è avvenuto poco prima, a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale, zona dell’estrema periferia Romana verso i Castelli ...

Ragazza di 28 anni costretta su una sedia a rotelle : 'Mia madre mi ha Sparato e sono rimasta paralizzata' : La storia che arriva da Losanna ha dell'incredibile. Patrizia , 28enne italiana residente nella città svizzera, prova a raccontare la sua terribile storia. Il 29 giugno del 2017, sua madre le ha ...

Bormida : cacciatore Spara ad un cinghiale - l'animale riesce a reagire e lo ferisce ad una coscia : immagine di repertorio Incidente di caccia quest'oggi, intorno alle ore 13, nei boschi di Bormida. Secondo quanto riferito, un cacciatore sarebbe stato ferito da un cinghiale che - dopo essere stato ...

Madre e figlio morti morti durante una Sparatoria in Germania : feriti anche due poliziotti : Madre e figlio morti e due poliziotti feriti in Germania. E' accaduto furante una sparatoria nel corso di un'operazione di polizia a Kircheim, un paesino nel sud della Germania, sulla via del vino, ...

Due morti e due poliziotti feriti durante una Sparatoria in Germania : Due morti e due poliziotti feriti in Germania. E' accaduto furante una sparatoria nel corso di un'operazione di polizia a Kircheim, un paesino nel sud della Germania, sulla via del vino, nel Nord Reno-...

Attentato Crimea - bomba e Sparatoria in una scuola : 18 morti/ Ultime notizie - killer sarebbe studente suicida : Crimea, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 13 morti e 70 feriti. Media Ucraina, "forse più esplosioni e spari contro studenti": Ultime notizie, Russia non esclude terrorismo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:33:00 GMT)

Colonia - «Donna in ostaggio in una farmacia della stazione». Allarme - Sparati dei colpi Video : Un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine. «Possiamo confermare...

Colonia - «Presi ostaggi in una farmacia della stazione». Allarme - Sparati dei colpi Video : Un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine. «Possiamo confermare...