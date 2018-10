Spara in una sinagoga in Pennsylvania poi si arrende | 8 morti e diversi feriti 

Usa : Sparatoria in una sinagoga a Pittsburgh - almeno 8 morti - fermato il responsabile : 'È terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha aggiunto Trump.

Caserta : reagisce a una rapina - Spara al ladro e viene investito : Un imprenditore di Francolise ha tentato di fermare il bandito che stava rubando il suo camion con pallettoni dal suo fucile da caccia: entrambi sono finiti in ospedale ed entrambi sono indagati

Roma - Spara in strada a una 23enne. Poi chiama il 112 : “Ho ucciso l’ex”. Fermato : Ha chiamato il 112 sabato sera, intorno alle 23.30, raccontando di aver sparato alla sua ex compagna, uccidendola. Arrivata sul posto, in via Ardeatina al chilometro 21 la polizia ha trovato il cadavere della ragazza, una romena di 23 anni, e Fermato poco distante il connazionale di 36 anni. L’omicidio è avvenuto poco prima, a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale, zona dell’estrema periferia Romana verso i Castelli ...

Ragazza di 28 anni costretta su una sedia a rotelle : 'Mia madre mi ha Sparato e sono rimasta paralizzata' : La storia che arriva da Losanna ha dell'incredibile. Patrizia , 28enne italiana residente nella città svizzera, prova a raccontare la sua terribile storia. Il 29 giugno del 2017, sua madre le ha ...