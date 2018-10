Spara e uccide l' ex fidanzata in mezzo alla strada | choc alla periferia di Roma

Roma - Spara e uccide l'ex fidanzata in mezzo alla strada : choc a Santa Palomba : Omicidio nella notte a Roma . Una ragazza di nazionalità romena è stata uccisa con alcuni colpi di pistola in strada a Santa Palomba , estrema periferia sud della Capitale. A sparare è stato l'ex ...

Bari - poliziotto suicida in questura : per uccidersi Spara con la pistola d'ordinanza : Tragedia in questura a Bari . Un sovrintendete di polizia si è suicidato questo pomeriggio negli uffici della Digos , al secondo piano della questura del capoluogo pugliese. Da quanto si è appreso, l'...

Parma - anziano Spara alla moglie e si uccide/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : donna soffriva di Alzheimer : Parma, anziano spara alla moglie e si uccide lanciandosi dalla finestra. alla base del drammatico gesto la grave malattia della donna? Si indaga per omicidio-suicidio.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Spara al fratello gemello - poi si uccide : il dramma di Floriano e Alberto Porro : A Senago (Milano). Avevano 66 anni, non si erano mai sposati, erano riservati e avevano trascorso tutta la loro vita insieme...

Vicino di casa Spara e uccide padre e figlio : Duplice omicidio a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze . padre e figlio sono stati uccisi a colpi di pistola da un Vicino di casa. L'autore del delitto, un 52enne, è stato arrestato dai ...

Spara e uccide il figlio della compagna durante la lite in famiglia : lei dà l'allarme : Ha ucciso il figlio della compagna con un colpo di pistola nella notte. E' successo a San Benedetto Po, nel mantovano, dove un uomo di 76 anni ha Sparato e ucciso il ragazzo di 33. LEGGI...

"Non volevo ucciderla - ma è posseduta". Spara alla moglie e lo confessa a Chi l'ha Visto prima di costituirsi : "La disperazione mi ha portato a fare questo. Da quando mia moglie frequenta quella setta satanica è cambiata. Non volevo ucciderla, ma è posseduta. È un anno che non ce la faccio più". Con queste parole Salvatore D'Apolito parla ai microfoni di Chi l'ha Visto, dopo che il giornalista della trasmissione di Rai 3 ha intercettato l'uomo proprio mentre stava andando a costituirsi.D'Apolito, padre di famiglia e sposato ...

Tragedia a Imperia - escursionista scambiato per un cinghiale : il cacciatore Spara e lo uccide : Un escursionista diciannovenne di Ventimiglia è morto per una fucilata all?addome esplosa da un cacciatore durante una battuta al cinghiale. La dinamica dell?accaduto è...

Lecce - antiche ruggini con i vicini : per un parcheggio Spara e uccide tre persone : Ha confessato con la stessa 'fermezza' con cui ha ucciso tre persone. Ha ribadito le sue folli 'ragioni' senza neanche l'ombra di un pentimento: doveva vendicarsi perché, a suo dire, da un anno e mezzo per dispetto parcheggiavano l'auto davanti casa sua. E lui Roberto Pappada', ex operaio disoccupato di 57 anni, la questione l'ha risolta facendo una strage [VIDEO]sotto casa. Ieri, in tarda serata, a Cursi, nel Leccese, l'uomo ha ucciso in strada ...

SENAGO - UCCIDE LA MOGLIE E SI Spara : È IN COMA/ Ultime notizie Monza : era disperato per salute della consorte : SENAGO, UCCIDE la MOGLIE poi tenta il suicidio. Ultime notizie Monza: gravissimo l’assassino dopo che si è SPARAto alla testa. Si trova attualmente ricoverato al Niguarda(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:05:00 GMT)

