S&P non declassa l' Italia

S&P : Italia non declassata - ma prospettive peggiorano - : Il rischio a lungo termine è che "la capacità delle banche di finanziare l'economia Italiana verrebbe significativamente ridotta, soprattutto a danno di piccole e medie imprese". Facebook Google+ ...

S&P : Sapelli - più di spread preoccupa manovra che non guarda a investimenti : ... più che una questione di regole, e lo spread 'un'invenzione per spaventare i popoli, non c'è nessuna relazione con l'andamento di una buona economia. Gli investitori se ne fregano del differenziale ...

Federcontribuenti : S&P non è obiettiva : 11.35 Le agenzie di rating hanno "raramente" operato in maniera obiettiva e "i due grandi errori commessi negli ultimi 10 anni sono stati due schiaffi ai debiti sovrani e due grandi favori"alle banche d'affari. Così Federcontribuenti, dopo che S&P ha rivisto l'outolook dell'Italia da stabile a negativo. Il presidente di Federcontribuenti ricorda le motivazioni del tribunale di Trani contro S&P,sospettata di pregiudizio nei confronti ...

Di Maio : nessuna lite con Draghi. S&P? Il governo non arretra : 'Io sono sicuro che a livello europeo - ha aggiunto Di Maio - tutti i cittadini provocheranno una scossa forte, politica, per mandare a casa questa classe dirigente che in questi anni ha tagliato la ...

Di Maio : S&P non ci ha declassati - avanti : 10.25 "S&P non ci ha declassati,anche se tutti dicono che ci ha mazzolati. Una cosa deve essere chiara: questo governo non arretra". Così Di Maio a Paternò. Su Draghi: "Io non ho litigato. Ho solo espresso un parere come lui esprime i suoi". I Mercati? "Si sono convinti, a causa di una narrazione sbagliata, che l'Italia voglia uscire dell'Ue.Non solo ci stiamo bene, ma tra 6 mesi si vota e l'Europa diventa quella dei cittadini. I ...

Manovra : Di Maio - S&P non ha declassato l'Italia - Governo è unito e non arretra : "Standard and Poor's non ha declassato l'Italia, siccome purtroppo bisogna leggere il negativo anche dove non c'è stamattina tutti dicono che ha mazzolato l'Italia. Deve essere ben chiara una cosa, invece, questo Governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota cento per mandare in pensione le persone. Tenete presente ...

S&P’s non “taglia” il rating dell’Italia : Standard & Poor’s ha confermato la valutazione del nostro paese a “BBB”, ma le previsioni non sono buone

Rating - S&P non declassa l'Italia ma rivede l'outlook in negativo : L'agenzia di Rating Standard & Poor's conferma la tripla B ma modifica da "stabile" a "negativo" le prospettive sulle sue...