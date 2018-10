S&P | Italia non declassata | ma prospettive peggiorano

Manovra : Di Maio - S&P non ha declassato l'Italia - Governo è unito e non arretra : "Standard and Poor's non ha declassato l'Italia, siccome purtroppo bisogna leggere il negativo anche dove non c'è stamattina tutti dicono che ha mazzolato l'Italia. Deve essere ben chiara una cosa, invece, questo Governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota cento per mandare in pensione le persone. Tenete presente ...

Da S&P cartellino giallo al governo italiano : la manovra va cambiata : ...- tranne che per il previsto aumento degli investimenti pubblici - soprattutto dal momento che non sembrano esserci ulteriori riforme strutturali in grado di aumentare la crescita dell'economia'. L'...

S&P conferma rating Italia ma taglia l'outlook : 'Cambiare la legge Fornero minaccia i conti pubblici' : "Un ulteriore aumento dei rendimenti potrebbe ridurre la capacità delle banche di finanziare l'economia", afferma Standard Poor's. "Dalle misure del governo incertezza, ma nessun dubbi sull'euro" - "...

S&P CONFERMA RATING ITALIA/ Mattarella-Draghi - prove di nuovo governo : Per S&P il RATING dell'ITALIA è BBB con outlook negativo. Ora tocca ai mercati pronunciarsi, lunedì. I tentativi di far cadere il governo sono tutt'altro che scongiurati.

S&P conferma il rating dell’Italia ma taglia l’outlook a negativo : L’agenzia di rating conferma il notch del paese, ma ritocca al ribasso le sue prospettive: «Il piano economico del governo indebolisce le performance di crescita del Paese. Abolizione Fornero minaccia stabilità». Il deficit stimato per il 2019 è al 2,7%. Il vicepremier Salvini: non saltano né imprese né banche. Di Maio: rating confermato, andiamo avanti...

