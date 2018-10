Sky Sport Serie A 10a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

F1 Messico 2018 - Qualifiche - Diretta tv - Sky Sport F1 HD e TV8 : In Messico, come un anno fa, per laurearsi ancora campione (Diretta tv, Sky Sport F1 HD e TV8). Lewis Hamilton il secondo match mondiale non vuole sprecarlo: dopo Austin, il britannico ci riprova domenica e stavolta gli basterà il settimo posto per confermarsi iridato e mettere le mani sul quinto titolo della sua carriera. Numeri da gigante che il pilota della Marcedes vorrebbe consacrare anche con una vittoria sul tracciato messicano: ...

MotoGP Australia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Tre italiani nei primi quattro (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) della lista dei migliori tempi del venerdì sono un buon presagio per il weekend sulla pista di Pillip Island, teatro domenica del Gp d'Australia, terz'ultima prova del Mondiale MotoGP. Andrea Iannone con la Suzuki ha fatto meglio di tutti nelle seconde libere, precedendo di 160 millesimi Danilo Petrucci con la Ducati Pramac, di 223 l' 'intrusò ...

Miccichè a Sky Sport : «Creare eventi intorno Serie A e combattere pirateria» : Da marzo 2018 è il numero uno della Serie A. Gaetano Miccichè parla in esclusiva al direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Ne nasce uno speciale in cui il “banchiere uomo di Sport”, come lo ha definito Malagò, si racconta a 360°: calcio e Sport, da dirigente e da appassionato. Toccand...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 10a giornata Premier e 11a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 26 e il 29 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la decima giornata A Wembley un “Monday Night” da non perdere: TOTTENHAM-MANCHESTER CITY lunedì 29 ottobre – ore 21 – Sky Sport Football (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga con 3 partite in onda del nono turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Messico Diretta anche TV8 (25 - 28 Ottobre 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per...

Sky Sport MotoGP HD - Diretta Gp Australia (25 - 28 Ottobre). In chiaro differita TV8 : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. P...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio d'Australia su Sky Sport MotoGP HD : Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell'App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l'opportunità di vivere in ...

Sky Sport Europa League 3a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con l'andata della terza Giornata della fase a gironi, scatta l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle due squadre italiane in corsa, Milan e Lazio, oltre alle migliori di Giornata, nei due diversi orari, <str...

Diretta PSG-Napoli in tv e live-web : solo sui canali SkySport e su SkyGo : Questa sera, alle ore 21:00, al Parco dei Principi scenderanno in campo Paris Saint Germain e Napoli. Le due squadre si sfideranno in occasione della terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League [VIDEO]. La squadra di Tuchel arriva al match odierno con tre punti in classifica, ottenuti grazie alla vittoria contro la Stella Rossa. Il Napoli guida il girone con 4 punti e nell'ultima gara disputata ha battuto 1-0 il Liverpool di ...

Diretta PSG-Napoli in tv e live-web : solo sui canali SkySport e su SkyGo : Questa sera, alle ore 21:00, al Parco dei Principi scenderanno in campo Paris Saint Germain e Napoli. Le due squadre si sfideranno in occasione della terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. La squadra di Tuchel arriva al match odierno con tre punti in classifica, ottenuti grazie alla vittoria contro la Stella Rossa. Il Napoli guida il girone con 4 punti e nell'ultima gara disputata ha battuto 1-0 il Liverpool di Jurgen ...

Motorsport - il 36esimo episodio su Sky Sport : MotoGP: e sono 7 Dopo aver conquistato il suo settimo titolo iridato Marc Marquez parla della stagione 2018 tra dubbi, certezze e un inossidabile connubio con la Honda che lo sta portando nella ...

Diretta Manchester United-Juventus - domani in streaming e televisione sui canali SkySport : domani, alle ore 21:00, la Juventus di Massimiliano Allegri sfidera' in trasferta allo Stadio Old Trafford il Manchester United di José Mourinho. Il match è valido per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League [VIDEO]. I bianconeri arrivano all'incontro con gli inglesi dopo aver battuto 3-0 lo Young Boys, grazie alla tripletta messa a segno dall'argentino Paulo Dybala. Lo United, invece, nell'ultimo match disputato ha ...

Sky Sport Champions 3a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con l'andata della terza Giornata della fase a gironi, scatta su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Nuovo format e nuovi or...

PSG-Napoli : il match sarà trasmesso sui canali SkySport e in live-streaming su SkyGo : Mercoledì 24 ottobre, alle ore 21:00, andra' in scena l'attesissimo big match Paris Saint Germain-Napoli [VIDEO]. La partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League, si giochera' al Parco dei Principi. La squadra di Carlo Ancelotti arriva al match contro il PSG dopo essersi sbarazzata del Livepool grazie al gol siglato nel recupero da Lorenzo Insigne. I parigini, invece, nell'ultima sfida hanno vinto 6-1 ...