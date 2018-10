Si schianta nel parcheggio dello stadio l’elicottero del presidente del Leicester  

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia schianta l’Olanda! Che risposta dalle riserve - Randazzo e Nelli scatenati! : L’Italia non fa sconti nemmeno con le riserve e saluta i 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano con una bellissima vittoria, la settima ai Mondiali 2018 di Volley maschile su otto match giocati (l’unica sconfitta quella di ieri contro la Russia al tie-break). La nostra Nazionale ha infatti sconfitto l’Olanda per 3-1 (16-25; 25-20; 27-25; 25-) nella partita che ha concluso la seconda fase della rassegna iridata, un ...

Roma - auto si schianta contro un albero nella notte : gravi 3 passeggeri : Grave incidente ieri pomeriggio su via via Salaria, vicino via Gaiole in Chianti. Una Golf con a bordo tre moldavi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è schiantata contro un albero. Il ...