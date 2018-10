Si schianta l' elicottero del Presidente del Leicester

L'elicottero del presidente del Leicester si schianta davanti allo stadio : Sono attimi di paura a Leicester , in Gran Bretagna. L'eliccottero del proprietario del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo. Il velivolo si è ...

