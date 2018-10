Si accascia al suolo durante l’ora l’ora di ginnastica | Vittoria muore a 14 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 27 ottobre 2018) Dramma a scuola:si è sentita malela lezione, sotto gli occhi attoniti dei compagni di classe e del professore di educazione fisica, ed è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. All’improvviso, come riporta il Corriere della Sera, poco dopo le 12,30 di venerdì 26 ottobre 2018, la studentessa, colpita da arresto cardiaco, si èta al. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario prima, subito accorso con ambulanza e automedica, e dei medici dell’ospedale Carlo Poma poi. Un’ora dopo l’arrivo al pronto soccorso, la ragazzina, che aveva solo 14, è stata dichiarata morta. Una tragedia immane che si è consumata al liceo classico Virgilio sul Lungolago Gonzaga, in centro a Mantova. Si chiamavaBaruffi e aveva iniziato a frequentare il liceo solo da qualche settimana. Era al primo anno. I ...