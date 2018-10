Sesso e disabilità | quella volta in una casa chiusa in Svizzera

ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 ottobre 2018) Dopo avervi raccontato della mia primacon una prostituta, oggi penetriamo – e il verbo pare pure pertinente – più in profondità nel peccaminoso, perché dovevo o non dovevo recuperare il terreno perduto e fare la mia gavetta sessuale? Prima di seguire le orme di quel vecchio sporcaccione di Charles Bukowski, tengo a chiarire che l’esemplare di disabile per farenon ha come unica strada la prostituzione, ma anchecanonica. Tuttavia lain questo è d’ostacolo, come lo è stata per me: d’ostacolo ad avvicinare l’altroe d’ostacolo per quest’ultimo su come porsi dinnanzi a una condizione strappalacrime. Perché quasi in automatico scatta la molla dell’affetto amicale escludendo a priori altre ipotesi ben più interessanti per chi lala porta con sé. Ovviamente, colui che versa sulla carrozzina deve fare la propria parte. Ma torniamo a ...