Serie B | Consiglio Stato dice sì alla Lega il campionato torna a 19

Serie B - Consiglio di Stato accoglie ricorso della Lega : campionato “torna” a 19 club : La farsa del campionato di Serie B si arricchisce di un nuovo ribaltone: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Lega e quindi sospeso in via cautelare il pronunciamento del Tar del Lazio. In pratica, il tribunale amministrativo di primo grado solo tre giorni fa aveva congelato tutti i provvedimenti presi dal commissario Roberto Fabbricini, compreso il format a 19 squadre e il blocco ai ripescaggi. E mentre in Figc già si ...

Ripescaggi Serie B LIVE - la prima squadra ripescata : le graduatorie e la sentenza del Consiglio di Stato [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ una situazione caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, la stagione è già entrata nella fase importante ma adesso si avvicina sempre di più il clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere i campionati, di conseguenza importanti cambiamenti anche per il campionato di Serie C. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni è arrivata la clamorosa decisione del Tar del Lazio che ha annullato ...

Lega Serie A - arriva la decisione della Corte D'Appello : Lotito eleggibile per il Consiglio Federale : E' stato accertato come persistano i requisiti per l'eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D'Appello a Sezioni Unite, su istanza del ...

Serie BKT - il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Siena e Pro Vercelli : Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dei due club, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di Garanzia dell’11 settembre. L'articolo Serie BKT, il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Siena e Pro Vercelli è Stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.