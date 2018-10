Serie A - Torino-Fiorentina 1-1 : gol di Benassi - autorete di Lafont : Toro bello di notte, ma carico di delusione. La Fiorentina si difende coi denti e conferma l'astinenza lontano dal Franchi, dove raccoglie il suo secondo punto sui 15 messi in classifica . Finisce 1-1 ...

Serie A : tutto in 13 minuti - 1-1 tra Torino e Fiorentina [FOTO] : 1/45 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Highlights Serie A : Torino-Fiorentina 1-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Highlights Torino-Fiorentina 1-1 – È stato un bel primo tempo. Infatti il pubblico ha dovuto pazientare appena due minuti per vedere gonfiarsi le rete. A compiere il gol è stato Benassi che ha approfittato di un rimpallo e portato avanti subito gli ospiti. La squadra di casa però reagisce e trova il pareggio grazie ad […] L'articolo Highlights Serie A: Torino-Fiorentina 1-1. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : pari tra Torino e Fiorentina : RISULTATI SERIE A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella decima giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi del 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Serie A - diretta Torino-Fiorentina dalle 20.30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Torino-Fiorentina è sfida tra due squadre che sognano l'Europa e che nell'ultimo turno hanno perso una grande occasione per un balzo in alto pareggiando rispettivamente contro Bologna e ...

Basket femminile - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Napoli sfida d’alta classifica - Schio va a Torino : Quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile che presenta una super sfida d’alta classifica tra l’Umana Reyer Venezia e la Dike Basket Napoli. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno in classifica e chi vince si conferma in vetta. Venezia è reduce anche dalla vittoria in Eurocup contro le francesi del Nantes ed è stato un successo molto agevole per la squadra di Liberalotto, che non dovrebbe risentire delle fatiche in ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Torino? Squadra forte - ma lo siamo anche noi» : FIRENZE - Gara tanto importante quanto difficile per la Fiorentina . I viola, infatti, affronteranno il Torino in trasferta. Questo il pensiero di Stefano Pioli sugli avversari: " Il Torino è una ...

Probabili formazioni Torino-Fiorentina - 10a giornata di Serie A - 27-10-2018 : Torino-Fiorentina: come arrivano alla sfida e chi saranno i 22 in campo?La gara di sabato sera tra granata e viola è una delle più interessanti del lotto (anche se i posticipi sono davvero da urlo!), perchè si affrontano due squadre dal rendimento simile, visto il solo punto di distanza in classifica, e con delle individualità che possono rompere gli equilibri in ogni momento. E’ anche una sfida tra due bomber, Belotti e Simeone, che ...

Serie A Empoli-Juventus : arbitra Calvarese. Torino-Fiorentina : Fabbri : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A. Si parte con tre anticipi al sabato: Atalanta-Parma, Abisso,, Empoli-Juventus, Calvarese, e Torino-Fiorentina, ...

Serie A Fiorentina - Benassi prenota una maglia da titolare col Torino : FIRENZE - Le buone notizie dall'allenamento di ieri sono arrivate in casa Fiorentina soprattutto sul conto di Marco Benassi che, pur senza forzare, sta dimostrando di correre e calciare meglio ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano e Venezia demoliscono Pistoia e Pesaro - Bologna vince ad Avellino - bene Trieste - Sassari e Torino : Si è conclusa la terza giornata di Serie A 2018-2019, che vede ora solamente due squadre a punteggio pieno: Milano e Venezia. L’Olimpia si è imposta al Mediolanum Forum contro Pistoia per 107-83 in un incontro letteralmente dominato dal terzo quarto in poi. MVP indiscusso Mindaugas Kuzminskas, autore di 20 punti in appena 17 minuti (8/11 al tiro). Match senza storia anche quello tra Venezia e Pesaro, concluso 97-62 per la Reyer, già avanti ...

Diretta/ Reggio Emilia Torino (risultato live 19-24) streaming video tv Rai : Ospiti avanti al 10' (Serie A) : Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:01:00 GMT)

DIRETTA / Reggio Emilia Torino (risultato live 0-0) streaming video tv Rai : palla a due! (Serie A basket) : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Diretta/ Reggio Emilia Torino streaming video tv Rai : parola a Cagnardi. Orario (Serie A basket) : Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: Orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:48:00 GMT)