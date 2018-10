Serie A - diverse gare a rischio rinvio per il maltempo : tutti i dettagli : Serie A, weekend di maltempo su diversi campi del nostro campionato, alcuni incontri sono a rischio a causa delle condizioni meteo Weekend all’insegna del maltempo in Serie A. Su tutto lo stivale si abbatteranno piogge consistenti, causando diverse difficoltà anche dal punto di vista calcistico. Come sempre in questi casi, un occhio di riguardo va dato a Genova, città nella quale lo stadio Ferraris è molto a rischio in caso di ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di lunedì 8 ottobre. Cadono diverse teste di Serie : Si va via via completando il quadro del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: sul cemento cinese oltre alle vittorie dei due azzurri, Andreas Seppi e Marco Cecchinato, si registra la caduta delle prime teste di serie. Domani si completerà il primo turno ed inizierà il secondo, ma i nostri due rappresentanti torneranno in campo mercoledì. Con le prime otto teste di serie esentate dal primo turno, cade subito il numero 9, ...

Netflix chiude per sempre diverse Serie TV molto seguite : Netflix non rinnova e chiude molte delle Serie TV di successo che non vengono rinnovate per altre stagioni. Ecco l’elenco completo Netflix chiude per sempre diverse Serie TV molto seguite Non di solo successi si ciba Netflix ma anche di spiacevoli abbandoni con Serie TV chiuse e non rinnovate che lasceranno con l’amaro in bocca […]

Netflix chiude per sempre diverse Serie TV molto seguite : Netflix non rinnova e chiude molte delle Serie TV di successo che non vengono rinnovate per altre stagioni. Ecco l’elenco completo Netflix chiude per sempre diverse Serie TV molto seguite Non di solo successi si ciba Netflix ma anche di spiacevoli abbandoni con Serie TV chiuse e non rinnovate che lasceranno con l’amaro in bocca […]