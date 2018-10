Serie A Atalanta-Parma | probabili formazioni e live dalle 15 Dove vederla in tv

Serie A Parma - D'Aversa : 'Gervinho dal 1' contro l'Atalanta' : Parma - 'Con l' Atalanta servirà massimo rispetto, la loro classifica non rispecchia il campionato fatto fino ad ora - esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Parma Roberto D'Aversa - Il ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Con il Parma serve concretezza» : BERGAMO - L' Atalanta , dopo aver strapazzato il Chievo in trasferta, si accinge ad affrontare la prossima sfida con l'animo più sereno: "Il Parma è una buona squadra, è partita bene e in trasferta ha ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...

Serie A Atalanta - assenti Masiello e Tumminello : BERGAMO - Mattinata di lavoro per l'Atalanta. I nerazzurri, infatti, sono tornati in campo in vista dell'anticipo casalingo di sabato contro il Parma . Nell'allenamento mattutino il tecnico, Gian ...

Video/ Chievo Atalanta (1-5) : highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Chievo Atalanta (risultato finale 1-5): highlights e gol della partita, valida nella 9^ giornata di Serie A. Manita della Dea e tre reti firmate da Ilicic.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:22:00 GMT)

Diretta Serie A - la decima giornata su Dazn e Sky : si parte con Atalanta-Parma : Una volta archiviato questo turno di campionato [VIDEO], la concentrazione sara' volta alla decima giornata di Serie A che si disputera' il prossimo weekend tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Sara' un turno spettacolare con due big-match in programma: Napoli-Roma e Lazio-Inter. Come al solito, il 70% delle partite verra' trasmesso su Sky mentre il restante 30% su Dazn. Tutte le gare saranno visibili sia in streaming che in televisione. Serie A ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Serie A - Chievo-Atalanta 1-5 : in gol De Roon - Ilicic - tripletta - - Gosens e Birsa : Peggio di così non poteva andare il ritorno nel nostro campionato dell'ex c.t. Gian Piero Ventura dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Dalla mancata qualificazione con la Svezia al tracollo ...

Chievo-Atalanta 1-5 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Chievo-Atalanta, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Serie A – L’Atalanta rifila 5 schiaffi al Chievo di Ventura : ok Lazio - pari fra Bologna e Torino : L’Atalanta liquida il Chievo con 5 gol, la Lazio batte in trasferta il Parma, pari fra Bologna e Torino: ecco i Risultati della 9ª giornata di Serie A Gol e spettacolo nella domenica pomeriggio della 9ª giornata di Serie A. Dopo il pirotecnico pareggio tra Frosinone ed Empoli nel lunch match (3-3), arrivano altri 6 gol anche nell’1-5 con il qule L’Atalanta liquida il Chievo in trasferta. Esordio amaro per i veronesi del neo allenatore Gian ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Lazio di rigore - pokerissimo Atalanta! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Chievo-Atalanta 0-4 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Chievo-Atalanta, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Highlights Serie A : Chievo-Atalanta. Video gol - pagelle e tabellino del match : Sfida “salvezza” quella tra Chievo e Atalanta. Le formazioni di Ventura e Gasperini sono pronte a scendere in campo al Bentegodi. CHIEVO – Pronti, partenza, via: la prima di Ventura, dopo la disfatta in Nazionale, sarà seguita da tante persone curiose di vedere come reagirà il tecnico alle critiche mosse nei suoi confronti. La situazione […] L'articolo Highlights Serie A: Chievo-Atalanta. Video gol, pagelle e tabellino ...