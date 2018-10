: ?? @EdDzeko ha segnato 4? gol in Serie A contro il Napoli: a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionat… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko ha segnato 4? gol in Serie A contro il Napoli: a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionat… - Gazzetta_it : #Conte, il fratello fa chiarezza: 'Col Chelsea nessun vincolo. #Milan e #Real? Zero contatti'… - OptaPaolo : 28 - La #Juventus ha eguagliato la miglior partenza della sua storia: 28 punti nelle prime 10 giornate di Serie A c… -

Tra i sogni dell'e la realtà,c'è un Ronaldo di troppo (doppietta): al 'Castellani',1-2 in rimonta della Juve. Primo tempo splendido dei toscani, compatti, aggressivi e sempre pronti a ripartire. Male i bianconeri,troppo lenti e poco incisivi. Senza fortuna i tentativi di Pjanic,Alex Sandro e CR7,al 28' Caputo fulmina Szczesny con un imparabile sinistro. Traversa Pjanic in avvio ripresa, poi rigore per fallo Bennacer su Dybala: Ronaldo esegue (54'). Ed è sempre CR7,con un un missile terra-aria a firmare il sorpasso della Juve (70').(Di sabato 27 ottobre 2018)