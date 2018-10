PROBABILI FORMAZIONI Serie A / Dubbi - scelte e mosse : l'assenza di Mandzukic (10^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le mosse e i Dubbi degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nelle partite della 10^ giornata del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:21:00 GMT)

Classifica marcatori Serie A / Piatek capocannoniere - occhio al trio dell'Atalanta (10^ giornata) : Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Piatek al comando, il polacco stupisce con numeri eccezionali. Immobile e Insigne primi inseguitori (10^ giornata)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:57:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A / 10^ giornata : le difese migliori - Sampdoria di ferro : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 10^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel decimo turno del massimo campionato (27-28-29 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:55:00 GMT)

Serie A - 10^ giornata campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua a partire da oggi, sabato 27 ottobre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la decima giornata di andata, che si apre con tre anticipi. Il turno si chiuderà lunedì con Lazio-Inter. Il big match si gioca domenica sera tra Napoli e Roma.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la ...

Fantacalcio - Serie A 10^ giornata : le ultime dalle sedi e le probabili formazioni : A inizio marzo, nell’ultima sfida al San Paolo, Edin Dzeko fu il grande protagonista con una doppietta che portò verso il 4-2 finale per la Roma. Sette mesi dopo, il Napoli targato Ancelotti cerca la rivincita, a pochi giorni dall’impresa sfiorata con il Paris Saint Germain in Champions League. Contro l’asso bosniaco, gli azzurri avranno […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 10^ giornata: le ultime dalle sedi e le probabili ...

Probabili formazioni/ Napoli Roma : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 10^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo nel big match della decima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Probabili formazioni/ Milan Sampdoria : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 10^ giornata) : Probabili formazioni Milan Sampdoria: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre a San Siro, che si affrontano nella decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:31:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (10^ giornata) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite in programma questo fine settimana e valide nella decima giornata del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:53:00 GMT)

Probabili formazioni/ Empoli Juventus : quote e le ultime novità live (Serie A 10^ giornata) : Probabili formazioni Empoli Juventus: quote e le ultime novità live sugli uomini attesi in campo questa sera dal primo minuto per il match valido nella 10^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 05:46:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (10^ giornata) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella decima giornata del primo campionato italiano. Ecco gli anticipi del 27 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 04:59:00 GMT)

Fantacalcio - Serie A 10^ giornata : le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di assorbire la tre giorni di coppe europee ed ecco che fantallenatori, e tifosi in genere, sono già immersi nelle ultimissime notizie dalle sedi, utili alla preparazione delle fanta formazioni del weekend. Parliamo della 10° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Le notizie dai […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 10^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A ...