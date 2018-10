ilfattoquotidiano

: ‘Sekret Speciale Trattativa’ esclusivo su Loft: il filo telefonico tra il boss Graviano e il fondatore del club FI… - Cascavel47 : ‘Sekret Speciale Trattativa’ esclusivo su Loft: il filo telefonico tra il boss Graviano e il fondatore del club FI… - ilfattovideo : ‘Sekret Speciale Trattativa’ esclusivo su Loft: il filo telefonico tra il boss Graviano e il fondatore del club FI… - medicojunghiano : RT @italianaradio1: “Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia”, la serie esclusiva ideata e condotta da Marco Lillo incentrata sulle... htt… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Un telefonino può condurre alla verità sulle stragi? ‘Sekret –Trattativa Stato-mafia’, la serie esclusiva in onda suideata e condotta da Marco Lillo sulle stragi del ’92 e del ’93 e sull’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la quinta puntata sulla piattaforma televisiva i.it. Il telefono è un Motorola, sequestrato il 27 gennaio 1994 durante l’arresto dei fratelli, in un ristorante a Milano. Lo aveva con sé Francesca Buttitta, la fidanzata di Filippo. Da quel cellulare, analizzato da Gioacchino Genchi, allora consulente della procura di Palermo, si scoprono contatti sia con personaggi di Cosa nostra sia con un certo Giovanni La Lia. Ma chi è Giovanni La Lia? All’epoca era un disoccupato. Nel gennaio 1994 fonda uno dei primi circoli di Forza Italia in Sicilia, quello di Misilmeri (provincia di Palermo). ...