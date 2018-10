Seconda giornata della Festa del libro nella scuola di San Fele

Rally Catalogna 2018 : Jari-Matti Latvala chiude in vetta la Seconda giornata - Ott Tanak fora - grande equilibrio nella top-5 : E’ il finlandese della Toyota Yaris Jari-Matti Latvala a concludere in vetta all’overall la seconda e penultima giornata del RallyRACC Catalunya, penultimo atto del WRC 2018. Il finnico precede il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) di 4″7 e il fenomenale transalpino Sebastien Loeb (Citroen), alla terza apparizione quest’anno nel Mondiale, molto in palla con la sua vettura e distanziato di 8″0 dalla vetta. Una ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della Seconda giornata. Poche sorprese - vincono le favorite : Torna, dopo una settimana di pausa, il campionato femminile di Pallanuoto con la seconda giornata che ha visto in acqua cinque incontri, come di consueto nel primo pomeriggio di sabato. Poche sorprese, con tutte le favorite che riescono ad imporsi. Nessun problema per Plebiscito Padova e Orizzonte Catania che dilagano rispettivamente contro F&D h2O e Milano, rimanendo in vetta a punteggio pieno. Una coppia a due lunghezze di distacco: SIS ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : nella Seconda giornata si impone Peder Fredricson. Settimo Alberto Zorzi : L’Equitazione mondiale è sbarcata in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domenica vedrà l’evento clou. Oggi si è svolta la prima gara che fa da antipasto alla competizione che domenica assegnerà punti per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ad imporsi è stato lo svedese Peder Fredricson su H&M Christian K, che ha completato il ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : la Seconda giornata. Derby tra Rapallo e Bogliasco - l’Orizzonte Catania vuol continuare a vincere : Torna, dopo una settimana di stop, il consueto appuntamento al sabato pomeriggio con il campionato femminile di Pallanuoto di A1. Cinque gli incontri che si disputeranno per quanto riguarda la seconda giornata della massima competizione nazionale. vuol continuare a vincere L’Ekipe Orizzonte Catania, grande favorita per il trionfo finale: le siciliane ospitano il Kally NC Milano, squadra comunque da non sottovalutare. In Liguria tempo di ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia ospita l’Ungheria nella Seconda giornata : Dopo il tonfo a Mosca contro la Russia nella prima giornata (clicca qui per saperne di più), la Nazionale italiana di Pallamano maschile scenderà nuovamente in campo domani (27 ottobre) alla Kioene Arena di Padova, per affrontare la fortissima Ungheria, favorita per il passaggio diretto del turno. Gli azzurri dovranno necessariamente ripartire dal buon secondo tempo di Mosca e dalla buonissima prestazione del pivot Andrea Parisini, mentre ...

Seconda giornata digitale in tutta la Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Volley - SuperLega 2018-2019 : Seconda giornata - Vibo Valentia vince la maratona a Siena : Una vera e propria maratona è andata in scena al PalaEstra dove si è disputato il posticipo valido per la seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vibo Valentia ha sconfitto Siena con un pirotecnico 3-2 (30-32; 25-23; 32-30; 18-25; 15-13) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva in campionato, ottenendo due punti fondamentali in ottica salvezza mentre i neopromossi padroni di casa sono ancora a ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della Seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie di Sloane Stephens e di Kiki Bertens nella Seconda giornata dedicata al Gruppo Rosso : Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata di incontri sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultima volta teatro delle BNP Paribas WTA Finals, con sette milioni di dollari di montepremi. Nel match tra le due ultime vincitrici degli US Open, che ha dato il via al Gruppo Rosso, la statunitense Sloane Stephens (n.6 WTA) si è imposta contro la giapponese Naomi Osaka (n.4 del mondo) 7-5 4-6 6-1. Nel secondo confronto ...

Volley - i migliori italiani della Seconda giornata di Superlega. Zaytsev diventa Thor - Giannelli delizia - bentornato Piano : Nel weekend si è disputata al seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle degli italiani che si sono messi maggiormente in vista nel corso del fine settimana. IVAN Zaytsev: 10. Prestazione inverosimile dello Zar che si scatena e si carica sulla spalle una Modena andata clamorosamente in difficoltà sul campo di Castellana Grotte. L’opposto domina mettendo a segno 30 punti (65% in ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under23 : Sergio Massidda e Alessandra Pagliaro raccolgono quattro medaglie per l’Italia nella Seconda giornata - solo quarto Ruiu : Italia protagonista anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Gli azzurri impegnati oggi hanno raccolto quattro medaglie che si aggiungono alle sette ottenute nella giornata d’apertura con Mirco Scarantino, Giulia Imperio e Lucrezia Magistris. Le prime soddisfazioni sono arrivate stamattina con Sergio Massidda nella categoria 56 kg Junior, il ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Seconda giornata - Trento e Civitanova rispondono a Perugia. Zaytsev ne firma 30 - Modena si salva : Dopo l’anticipo vinto ieri da Perugia sul campo di Verona, oggi si è disputato il resto della seconda giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile (in attesa del posticipo di martedì tra Siena e Vibo Valentia). Civitanova e Trento hanno risposto brillantemente al successo dei Campioni d’Italia mentre Modena ha clamorosamente lasciato per strada un punto contro la non irresistibile Castellana ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : il posticipo della Seconda giornata premia il Valorugby Emilia. Lazio battuta 19-7 : Va al ValoRugby Emilia il posticipo della Coppa Italia di Rugby: superato per 19-7 il Viadana. Nel primo tempo gli ospiti chiudono in vantaggio per 3-7 grazie alla meta di Ribaldi trasformata da Di Marco dopo la punizione di Gennari. Nella ripresa però tre piazzati di Gennari e la meta di Dell’Acqua trasformata ancora da Gennari fissano lo score sul 19-7 finale. Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata: Girone 1 Risultati San ...

Seconda giornata di Italia a 5 stelle - bagno di folla per Di Maio : Roma, 21 ott., askanews, - Al via al Circo Massimo la Seconda giornata di Italia a 5 stelle, la tradizionale kermesse del Movimento guidato da Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio si concede ...