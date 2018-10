SCUOLA Quella tentazione omologante da restituire al mittente

SCUOLA - altro che Flax Tax : ‘Quella è per i ricchi - la SCUOLA è di tutti : investiamo su docenti e personale’ : Si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane dei tagli operati nel comparto scuola all’interno della Legge di Bilancio 2019: naturalmente, l’opposizione al governo leghista-pentastellato non perde occasione per attaccare le politiche dell’esecutivo, tirando in ballo anche e soprattutto gli altri provvedimenti varati dai partiti di maggioranza per il prossimo anno. Il deputato del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha ...