Scuola Gli allievi dell' Itis Baldini a lezione con Martin Karplus | premio Nobel per la

Scuola - è giusto installare la videosorveglianza nelle classi? : Ha destato rabbia la notizia di oggi dell' arresto di quattro maestre della Scuola Montessori di Capurso , in provincia di Bari, attuato dai carabinieri per avere maltrattato, spintonato e preso a ...

A Scuola scatta controllo antidroga per gli alunni ma i cani poliziotti beccano una docente : A sorpresa il cane poliziotto, intervenuto per fiutare eventuali sostanze stupefacenti, invece di segnalare gli alunni ha segnalato più volte una docente che stava facendo lezione. La donna, messa di fronte all'evidenza, alla dine ha confessato ai militari di fare uso di hashish. Denunciato un ragazzino per spaccio.Continua a leggere

A Scuola scatta controllo antidroga per gli alunni ma i cani poliziotti beccato una docente : A sorpresa il cane poliziotto, intervenuto per fiutare eventuali sostanze stupefacenti, invece di segnalare gli alunni ha segnalato più volte una docente che stava facendo lezione. La donna, messa di fronte all'evidenza, alla dine ha confessato ai militari di fare uso di hashish. Denunciato un ragazzino per spaccio.Continua a leggere

Scuola - Di Maio incontra gli studenti al Mise. Segui la diretta video : Faccia a faccia tra gli studenti e il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio al Mise, in via Vittorio Veneto. L’incontro è stato organizzato dopo i cortei del 12 ottobre contro il governo. Era stato lo stesso vicepremier in un messaggio su Facebook a invitare il mondo della Scuola a un confronto. Pochi giorni dopo Rete della Conoscenza, Uds e Link hanno ottenuto l’appuntamento. Gli studenti in stato di agitazione permanente ...

Mostre. Alla Scuola materna di Castiglione arriva un'esposizione dedicata al dott. Paolo Missiroli : Paolo Missiroli - a Lui per XXXXII anni diede - scienza amore i giorni laboriosi e le notti insonni - per combattere il male per suscitare gli afflitti - Medico e consigliere padre e amico dolcemente ...

Contratti statali 2019 e Scuola : aumenti stipendi ad aprile e luglio più alti del 2018 : Emergono novita' sul rinnovo dei Contratti degli statali e dei dipendenti della scuola per il rinnovo previsto nel triennio 2019-2021. Infatti, il Governo Conte ha inserito la cifra di 3 miliardi e duecentocinquanta milioni di euro nella legge di Bilancio 2019 per rinnovare il contratto dei dipendenti del pubblico impiego, cifra che andra' spalmata poco più di un miliardo per anno per gli aumenti degli stipendi del triennio. Un importo simile ...

La migliore protesta dei giovani contro i gialloverdi è andare a Scuola : Al direttore - Leggo il Foglio dal 30 gennaio 1996. Una gioia che ha accompagnato i miei ventidue anni da “fogliante”. Gioia moltiplicata da quando (per vostra bontà) questo giornale ospita i miei arabeschi musicali o le mie riflessioni sulla scuola. Un’idea giornalistica diversa. Lo spazio per un d

Scuola - ministro Bussetti : ‘Concorsi docenti? Si cambia - basta con gli idonei : sarà la fine dei ricorsi’ : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ e pubblicata sul numero di oggi, giovedì 25 ottobre, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato di diversi temi riguardanti la Scuola, primo fra tutti il taglio dei fondi nella legge di Bilancio 2019. A questo proposito, il numero uno del Miur ha risposto così: ‘Nella legge di Bilancio non ci sono tagli: i 110 milioni di risparmi previsti saranno in ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Docenti e presidi dipendenti delle Regioni con più risorse per gli stipendi’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ all’interno della quale ha parlato della proposta delle Regioni Lombardia e Veneto per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ o autonomia differenziata: insegnanti e presidi diventerebbero dipendenti della Regione e non più dello Stato. Bussetti su regionalizzazione: insegnanti e presidi dipendenti ...

Scuola/ A lezione di "desiderio" - filosofia per tutti fuori dagli schemi : Domani si tiene la lezione inaugurale del concorso nazionale di filosofia "Romanae Disputationes", dedicato al desiderio. La parola a un prof che partecipa con la sua classe, LUIGI RONDINA(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Se insegnare (ri)diventa un piacere, di C. Di MicheleSCUOLA/ Carattere contro competenze, perché stare col primo, di G. Chiosso

In Italia l’ascensore sociale è bloccato : solo il 12% degli studenti poveri va bene a Scuola : In Italia l'ascensore sociale è bloccato e questo sbarramento colpisce le persone meno abbienti già durante l'età scolastica. Secondo il Rapporto Ocse-Pisa, in media sono pochi gli studenti bravi e svantaggiati che hanno la possibilità di studiare nelle scuole migliori, questo perché l'orientamento già dopo la scuola media molto spesso è più legato all'origine sociale che alle reali attitudini scolastiche degli studenti, il che porta gli ...

Gli studenti poveri vanno male a Scuola. Ed è un problema molto italiano : I poveri vanno male a scuola e meno la società si occupa di loro, peggiori sono i risultati. Sembra un assioma banale, ma l'ultimo Rapporto Ocse-Pisa ha cristallizzato quella differenza sociale in base alla quale in Italia le competenze acquisite a scuola sono legate fortemente all'origine degli studenti. "Equità nell'istruzione: abbattere le barriere alla mobilità sociale", è il ...

Scuola - Miur ordina revoca contratti diplomati magistrale : gli step della procedura USR : Come è noto, secondo quanto previsto dal decreto legge 87/2018 (articolo 4), i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto, per i diplomati magistrale, verranno trasformati in contratti sino al 30 giugno. A questo proposito, il Miur, attraverso la nota N. 45988 del 17 ottobre scorso, ha fornito le indicazioni per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti. Quali ...

Intossicati a Scuola ad Avola - Tardonato : chi ha sbagliato paghi : Non usa mezzi termini il consigliere comunale Francesco Tardonato relativamente alla vicenda che ha colpito diversi bambini frequentanti gli Istituti scolastici avolesi Coletta, Acquachiara e ...