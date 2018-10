Scontro Salvini-Di Maio sugli aiuti alle banche

ROBERTO FICO DOPO MORTE DESIRÈE : "AMORE - NON RUSPE"/ Scontro con Salvini : Giordano - "serve la forza" : MORTE Desirée, FICO: "No Ruspe, serve più amore". Salvini ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Salvini Scontro con Bruxelles per la questione ROM : “Voglio ordine e regole” : Salvini e la questione ROM è scontro con la commissaria UE alla Giustizia In Italia, sullo ‘hate speech’, sui rom “giocano col fuoco – dice la commissaria Ue alla Giustizia Vera Jurova, “preoccupata” per la situazione -. In passato abbiamo visto queste categorizzazioni di alcune parti della società. In alcuni documenti nazisti scrivevano che erano bocche inutili da sfamare. Sono strani giorni, che ricordano un ...

Scontro Salvini – Draghi : “Nessuna banca italiana salterà - le salveremo a tutti i costi” : "Sono convinto della bontà delle scelte di questo governo. Se qualcuno pensa di speculare con lo spread o usando altro, sappia che c'è un Paese pronto a rispondere. Non torneremo indietro di mezzo millimetro. Nessuna banca salterà", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini replicando alle affermazioni del governatore della Bce Mario Draghi.Continua a leggere

Giuseppe Conte - lo spread e lo Scontro con Ue - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Nessun stritolamento' - ma... : 'Nel governo vogliamo e dobbiamo mandare un messaggio di fiducia', spiega, di fatto però confermando le dichiarazioni del suo ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'Se lo spread si alzasse ancora, ...

SALVINI - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - Scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Italia-Francia è Scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Scontro nel governo sul deficit al 2 - 4% : vince la linea dura di Di Maio e Salvini : Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta...

Migranti scaricati al confine - Scontro Italia-Francia. Salvini : da oggi polizia italiana presidierà la frontiera : Prosegue lo scontro tra Italia e Francia sul tema Migranti e Salvini annuncia un presidio permanente della polizia italiana al confine. La tensione è salita dopo il caso di due persone di...

Migranti "scaricati" al confine - Scontro Salvini-Francia : Il ministro dell'Interno contro la Prefettura delle Hautes-Alpes: "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli...

Migranti - ancora Scontro con la Francia. 'Respingimento concordato'. Salvini 'Vecchia prassi' : Il video postato ieri da Matteo Salvini sui Migranti lasciati alla frontiera italo-francese 'mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la ...

Condono - Scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Migranti - Scontro Italia Francia : Salvini sbeffeggia il presidente Macron : Perentoria la richiesta del ministro dell'Interno al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che viene...

Pace fiscale - Scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...