Sci - Brignone seconda nel gigante donne a Soelden : Per Federica si tratta del 25° podio in carriera in Coppa del Mondo, il 18° in gigante. Sulla stessa pista aveva ottenuto anche la prima vittoria, nel 2015. Il secondo posto della Brignone addolcisce ...

Sci - Brignone seconda nel gigante di Soelden : Soelden, AUSTRIA, - Federica Brignone chiude al secondo posto il gigante femminile di Soelden, gara che ha inaugurato la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, in testa al termine della prima manche, termina con il tempo complessivo di 2'00'86, battuta per 35 centesimi dalla francese Tessa Worley . Terza, a 0'94 dalla ...

Sci : gigante a Soelden - Brignone seconda : ANSA, - Soelden, AUSTRIA,, 27 OTT - Subito un lampo Italia nella gara che inaugura la stagione di coppa del mondo di sci. Federica Brignone è seconda nel gigante a Soelden con il tempo di 2'00"86. Ha vinto la francese Tessa Worley in 2'00"51, terza la statunitense Mikaela Shiffrin, 2'01"45,. Per l'Italia in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : Federica Brignone splendida seconda in gigante! Vittoria per Tessa Worley : Federica Brignone apre la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 con un importantissimo podio nel gigante femminile di Soelden (Austria). L’azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della francese Tessa Worley, mentre il podio è stato completato dall’americana Mikaela Shiffrin. Quarta la tedesca Viktoria Rebensburg. In testa al termine della prima frazione, l’azzurra ha provato in tutti i modi a conquistare ...

Coppa del mondo Sci – Ottimo 2° posto per Federica Brignone a Solde : Worley vince la seconda manche del gigante : Grande prova per Federica Brignone che termina la seconda manche del gigante a Sölden in prima posizione: primo posto per la francese Worley Dopo un’ottima prima manche, Federica Brignone non è riuscita a difendere la leadership e a conquistare il primo successo stagionale nella Coppa del mondo di Sci 2018-2019. L’atleta azzurra si è classificata al secondo posto nella seconda manche di gigante in que di Sölden, alle spalle di una ...

Sci - gigante donne Soelden : Brignone regina della prima manche : Federica Brignone è in testa nella prima manche del gigante di Soelden , Austria, , la gara che apre la Coppa del Mondo . La valdostana, scesa con il pettorale 1 in 58'71, vanta 24/100 di vantaggio sulla tedesca Viktoria Rebensburg, vincitrice nella scorsa stagione. A 40/100 c'è la francese Tessa Worley, a 60/100 ...

Sci alpino - Federica Brignone al comando dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden : La sciatrice azzurra ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche davanti a Viktoria Rebensburg e a Tessa Worley, male le altre azzurre La Coppa del mondo comincia col piede giusto per Federica Brignone: partita col pettorale numero 1 nel gigante di Sölden, ha chiuso al comando la prima manche, sciando alla grande e mettendosi temporaneamente alle spalle tutte le sue avversarie con il tempo di 58″71 nonostante i soli 18 ...

Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 : a che ora inizia la seconda manche? Il programma e come vederla in tv : E’ cominciata la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si è tenuta la prima manche del Gigante femminile di Soelden, in quello che è un vero e proprio antipasto stagionale. E’ un’Italia che sogna in grande con Marta Bassino e Federica Brignone, che puntano a salire sul podio su una pista che amano e che le ha già viste protagoniste negli anni passati. La seconda manche del Gigante femminile di Soelden è in programma alle ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 in DIRETTA : Federica Brignone è al comando! Fuori Marta Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Inizia la stagione sul ghiacciaio austriaco, finalmente si incomincia a fare sul serio dopo sette mesi di attesa: l’inverno sta arrivando e la tradizionale sciata sul Rettenbach non poteva mancare. Sperando che si gareggi perché le previsioni meteo non sono delle più confortanti, si parla di ...

Sci alpino - neve e vento a Soelden : partenza abbassata per il gigante donne - ma si parte alle 10 : Si temeva che il meteo a Soelden (Austria) avrebbe potuto creare dei problemi nella gara d’esordio della Coppa del Mondo di sci alpino. Il gigante femminile, previsto alle ore 10.00, infatti si disputerà in condizioni non ideali per la presenza di vento e neve che non aiuterà le atlete al via in termini di visibilità. Per questo l’organizzazione ha deciso di abbassare la partenza e sfruttare il cancelletto di riserva. Al momento ...

Diretta / Slalom gigante Solden streaming video e tv : albo d'oro e orario (Coppa del Mondo Sci femminile) : Diretta gigante femminile Solden streaming video e tv, risultato live della prima gara di Coppa del Mondo di sci alpino: le favorite e le azzurre (oggi sabato 27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:02:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino subito all'assalto del podio! : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soelden, prova d'apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, ...