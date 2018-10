Sci alpino | Federica Brignone al comando dopo la prima manche del gigante femminile di

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...

Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 : a che ora inizia la seconda manche? Il programma e come vederla in tv : E’ cominciata la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si è tenuta la prima manche del Gigante femminile di Soelden, in quello che è un vero e proprio antipasto stagionale. E’ un’Italia che sogna in grande con Marta Bassino e Federica Brignone, che puntano a salire sul podio su una pista che amano e che le ha già viste protagoniste negli anni passati. La seconda manche del Gigante femminile di Soelden è in programma alle ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 in DIRETTA : Federica Brignone è al comando! Fuori Marta Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Inizia la stagione sul ghiacciaio austriaco, finalmente si incomincia a fare sul serio dopo sette mesi di attesa: l’inverno sta arrivando e la tradizionale sciata sul Rettenbach non poteva mancare. Sperando che si gareggi perché le previsioni meteo non sono delle più confortanti, si parla di ...

Sci alpino - neve e vento a Soelden : partenza abbassata per il gigante donne - ma si parte alle 10 : Si temeva che il meteo a Soelden (Austria) avrebbe potuto creare dei problemi nella gara d’esordio della Coppa del Mondo di sci alpino. Il gigante femminile, previsto alle ore 10.00, infatti si disputerà in condizioni non ideali per la presenza di vento e neve che non aiuterà le atlete al via in termini di visibilità. Per questo l’organizzazione ha deciso di abbassare la partenza e sfruttare il cancelletto di riserva. Al momento ...

Sci alpino - le impressioni delle azzurre alla vigilia della prima tappa di Coppa del Mondo : La Coppa del Mondo di sci alpino comincia domani con il gigante femminile, ecco le parole delle azzurre alla vigilia È il giorno della grande attesa. La Coppa del Mondo di sci alpino comincia sabato 27 ottobre con il gigante femminile di Sölden (prima manche ore 10, seconda manche ore 13, diretta tv su Raisport ed Eurosport) e a meno di 24 ore dalla gara, ecco le dichiarazioni delle azzurre che in mattinata hanno provato la sciata in pista ...

Sci alpino - parte la stagione di Coppa del Mondo : Federica Brignone scenderà con il n° 1 nel gigante : Brignone ‘aprirà’ la Coppa del Mondo: a Soelden la sciatrice azzurra scenderà col pettorale numero 1 Sarà Federica Brignone ad aprire la stagione di Coppa del Mondo. L’azzurra, infatti, ha ottenuto il pettorale numero 1 nel sorteggio effettuato alle 19 a Soelden, dove sabato 27 ottobre si disputerà il gigante femminile: la prima manche è in programma alle ore 10, la seconda alle 13 (diretta tv su Raisport ed ...

Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Federica Brignone avrà l’onore di aprire la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra, infatti, ha avuto in dote il pettorale numero 1 in vista del Gigante di Soelden che si disputerà domani sabato 27 ottobre (ore 10.00 la prima manche, tre ore più tardi spazio alla seconda). La 28enne può essere considerata una delle grandi favorite della vigilia sul ghiacciaio austriaco e scenderà prima del fenomeno statunitense Mikaela ...

Sci alpino - Italia pronta per Soelden. Le parole delle azzurre. Brignone : “Me la gioco” - Bassino : “Sto bene” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani è attesa dal grande debutto nella Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre saranno impegnate nel gigante di Soelden (prima manche alle ore 10.00, la seconda tre ore più tardi), come da tradizione la prova d’apertura di una stagione che si preannuncia particolarmente esaltante e appassionante. Non ci sarà Sofia Goggia frenata da un infortunio, ma la nostra Nazionale può giocarsi ...

Sci alpino - previsioni meteo Soelden. In arrivo pioggia e neve - si riuscirà a gareggiare? : Nel weekend del 27-28 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, come da tradizione la stagione si apre con i due giganti di Soelden ma le previsioni meteo alla vigilia delle gare sul ghiacciaio austriaco non sembrano essere estremamente confortanti. Si parla infatti di un concreto rischio maltempo, con la possibilità di pioggia o addirittura di forti nevicate che potrebbero minacciare il regolare svolgimento delle due ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018-2019 : si parte con il gigante - ed inizia la caccia a Marcel Hirscher : Dopo una lunga attesa torna, finalmente, la Coppa del Mondo di sci alpino. Sul ghiacciaio del Rettenbach come consuetudine, prende il via la stagione, con l’antipasto di Soelden (clicca qui per programma e tv) e, fortunatamente, quest’anno la tappa austriaca sembra che si disputerà (clicca qui per le previsioni meteo), dato che nella scorsa stagione non si potè correre per colpa del forte vento che rese impossibili le discese degli ...

Sci alpino - parla Federica Brignone : “In quattro anni voglio la Coppa del Mondo generale” : Alla vigilia dell’esordio in Coppa del Mondo di sci alpino si è confessata alle colonne di Tuttosport Federica Brignone, che al noto quotidiano sportivo torinese ha parlato del suo recente infortunio e dei suoi obiettivi, stagionali e nel lungo periodo, affermando di puntare alla classifica generale. Riguardo il suo stato di forma ha dichiarato: “Sono guarita: non ho dolore a sciare. E’ stata un’estate molto bella e ...