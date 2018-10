Sci al via senza la Goggia Brignone e le sue sorelle fanno i conti con la neve

Gaza : nuovi razzi su Israele - aviazione colpisce StriScia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fiumicino - nuovo corner di ADR e AmbaSciata cinese per i viaggiatori provenienti dalla Cina : Un viaggio di pace e serenità, questo l'augurio di Aeroporti di Roma , ADR , ai turisti cinesi che scelgono di visitare l'Italia. E' stato presentato oggi, 26 ottobre 2018, all'Aeroporto Leonardo Da ...

Sci - al via a Soelden la coppa del mondo : Fra le più' giovani ci saranno Roberta Midali e Luisa Bertani, mentre saranno all'esordio assoluto in coppa del mondo la diciannovenne tarvisiana dell'Esercito Lara Della Mea e la diciottenne romana ...

A novembre previsti molti stop dei trasporti : l'11 Sciopero ferroviario nazionale : Il mese di novembre 2018 prevede una serie di scioperi del trasporto che interessera' soprattutto i mezzi pubblici locali. Non mancheranno scioperi nazionali e le categorie saranno interessate quasi tutte: aerei, treni, autobus e trasporto merci. sciopero del trasporto pubblico locale Il trasporto pubblico locale si fermera' per 24 ore ad Alessandra e a Pavia [VIDEO], dove sciopereranno rispettivamente i dipendenti dell’azienda Arfea di ...

Milano - nel venerdì nero degli Scioperi si "salva" solo chi viaggia in metropolitana : Dai treni ai mezzi pubblici giornata di passione: Atm conferma lo "stop" in metrò solo dalle 18 in poi

Fabrizio Corona su Silvia Provvedi : “Non l’ho laSciata - l’ho persa” : Fabrizio Corona anticipa il confronto con Silvia Provvedi al GF Vip Questa sera, giovedì 25 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata speciale che vedrà l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi incontrerà Silvia Provvedi. A poche ore dall’ingresso al GF Vip, Fabrizio Corona è stato intervistato da Claudia Rossi in un’intervista ...

Viaggio intorno al mondo sulla Scia dei profumi : Oud ImperialRose de TaifPatchouli Nosy BeYlang Ylang Nosy BeAbsolue D'OsmantheSantal du PacifiqueTubéreuse AbsolueCacao AztèqueMandarino di SiciliaCedro di DiamanteBergamotto di CalabriaIl profumo ha un potere impressionante. È capace di riaccendere la memoria facendo riaffiorare alla mente ricordi nitidi di un momento speciale oppure di una persona cara. Così come l’abbraccio perfetto di note floreali, accordi più o meno dolci e accenti ...

Mara Fasone ha laSciato il trono di Uomini e Donne / L'annuncio di Maria De Filippi : "È andata via perché..." : Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne senza alcuna spiegazione. Maria De Filippi lo annuncia nella nuova registrazione: lei come Sara Affi Fella?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:18:00 GMT)

Sci - novità Vialattea : nuove piste e giornalieri comprati con il cellulare : Con il naso all'insù, aspettando che scendano i primi fiocchi di neve, è stata presentata la stagione sciistica 2018-2019 di Vialattea nella location avveniristica del grattacielo Intesa Sanpaolo di ...

Senato - la legittima difesa è sempre riconoSciuta via libera agli articoli - atteso il voto finale : Avanti a marce forzate. L'articolo 1 del disegno di legge sulla legittima difesa - uno dei provvedimenti bandiera della Lega - è stato approvato dall'aula del Senato . Ed è uno dei cardini del ...

Riparte la stagione dello Sci sulla Vialattea - Brasso : "A rischio la Coppa del mondo" : 'Siamo al lavoro per anticipare le gare a gennaio' rassicura il vicepresidente della federazione sport invernali, Piero Marocco. Ottimista anche il presidente Chiamparino. Intanto, il 7 dicembre si ...

Riparte la stagione dello Sci sulla Vialattea : 'Siamo al lavoro per anticipare le gare a gennaio' rassicura il vicepresidente della federazione sport invernali, Piero Marocco. Ottimista anche il presidente Chiamparino. Intanto, il 7 dicembre si ...

RiuScirà Di Maio a salvare 20 miliardi che rischiamo di buttare via? : Più di 20mila milioni di euro dell’Unione europea, destinati a noi italiani sono in pericolo. Se non riusciamo a spenderli entro il 2020 se li beccheranno i portoghesi, i tedeschi, gli spagnoli, cioè i Paesi europei che riescono a compiere il miracolo di spendere la quota di denaro che l’Ue assegna loro. Nel passato recente abbiamo perso circa il 45% dei fondi europei. Prima la situazione era peggiore. Pensa a Berlusconi, Prodi, D’Alema, Monti, ...

Sci freestyle - Silvia Bertagna : “Che gioia la vittoria in Coppa del Mondo - peccato l’assenza alle Olimpiadi. E per la prossima stagione…” : Silvia Bertagna è la punta di diamante dell’Italia nello sci freestyle ed è anche la detentrice della Coppa del Mondo di Big Air, impresa mai riuscita in precedenza a un’atleta azzurra. La quasi 32enne (spegnerà le candeline il 30 novembre) si appresta a iniziare a ritmo pieno la stagione invernale (ha già gareggiato durante la nostra estate) e si è raccontata in un’intervista esclusiva rilasciata a OA Sport. Nella ...