Sci | A Solden nella prima manche una suprema Brignone; fuori Bassino e Marsaglia

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sölden 2018 : Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria - out Marta Bassino : Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, ...

Diretta / Slalom gigante Solden streaming video e tv : albo d'oro e orario (Coppa del Mondo Sci femminile) : Diretta gigante femminile Solden streaming video e tv, risultato live della prima gara di Coppa del Mondo di sci alpino: le favorite e le azzurre (oggi sabato 27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Slalom gigante Solden/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Coppa del Mondo Sci femminile) : diretta gigante femminile Solden Streaming video e tv, risultato live della prima gara di Coppa del Mondo di sci alpino: le favorite e le azzurre (oggi sabato 27 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 02:02:00 GMT)

Sci alpino - tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo : azzurri arrivati a Sölden : Gli azzurri arrivano a Sölden, sabato e domenica comincia la Coppa del Mondo Ora sì che è davvero tutto pronto. La squadra azzurra è arrivata a Sölden dopo aver completato la preparazione a Hintertux e vive sulla piste di gara l’attesa per l’esordio in Coppa del Mondo: sabato e domenica, infatti, sono in programma le prime due prove di gigante, quello femminile e quello maschile, che daranno il la alla stagione. Venerdì alle 19 ...