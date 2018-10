Schianto in auto contro un albero | Barbara muore a 21 anni | gravissima l' amica al volante

Tragico Schianto tra tir sull’autostrada A1 - muore camionista 52enne : La vittima era il conducente del mezzo pesante che ha tamponato quello che lo precedeva. Per estrarlo dal lamiere dell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno provato poi a rianimarlo a lungo ma ormai per lui era troppo tardi.Continua a leggere

Bari - Schianto auto-scooter : muore 17enne - ferita una coetanea : Drammatico incidente sabato sera a Bari: lo scooter di un ragazzo di diciassette anni è finito contro una Seat Ibiza che procedeva dalla direzione opposta. Per l’adolescente di Altamura Andrea Piccaluga non c’è stato nulla da fare. Con lui c’era una sua coetanea che è rimasta ferita in condizioni non gravi.Continua a leggere

Dopo lo Schianto l'auto prende fuoco : era ubriaco. L'assessore Stragliati : 'Evitata una strage' : Travolto dalle rotoballe di fieno, grave un uomo 3 Gps sotto l'auto della ex e pedinamenti, bancario piacentino arrestato per stalking 4 Si invaghisce dell'ex cognata e la perseguita, poi le spacca i ...

Schianto sull'A5 - un camion e due auto coinvolti : quattro feriti Aosta - La mattinata di oggi - mercoledì 17 ottobre - si è aperta con un ... : La mattinata di oggi, mercoledì 17 ottobre, si è aperta con un violento incidente sull'autostrada A5 in direzione di Aosta, poco prima dello svincolo per Verrès. Ad essere coinvolte, attorno alle 5.15,...

Milano - Schianto tra auto sulla vecchia Vigevanese - 8 feriti : Alcuni sono rimasti intrappolati tra le lamiere, 2 sono gravi. Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Schianto gravissimo - frontale tra jeep e autocarro : Grave incidente stradale a Caposele, al km 21 + 500 della Fondo Valle del Sele. Una jeep Renegade condotta da una 28enne di Rocca San Felice si è scontrata frontalmente con un autocarro. Sul posto i ...

Perde controllo dell'auto e muore con la compagna nello Schianto : Per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo dell'auto uscendo di strada Carmine Cervone, il 48enne di Morgex morto ieri sera insieme ad Adele Moramarco, torinese di 52 anni, in un ...

Roma - Schianto vicino all'Olimpico : auto perde il controllo e si ribalta : schianto in viale dello stadio Olimpico. Coinvolte due macchine. Un'auto ha perso il controllo della strada e si è ribaltata. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto uomini della ...

Schianto fra tre auto a Levego : due feriti : Un'invasione di corsia e scoppia l'inferno: i coinvolti non hanno riportato lesioni gravi. Traffico bloccato per la strada chiusa

Schianto in auto mentre tornano a casa - Olivia muore a 17 anni : feriti i genitori : La vettura della famiglia è stata travolta da un'auto che viaggiava in direzione opposta nel sud del Queensland, in Australia, dopo una spaventosa carambola tra il mezzo e un tir.Continua a leggere

Dramma a Pisa - auto finisce contro tir in sosta : passeggero di 25 anni muore nello Schianto : La vittima è un giovane di 25 anni che sedeva sul lato passeggero della vettura coinvolta, ferito gravemente il 23ene al volante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l'utilitaria avrebbe improvvisamente sbandato, sbattendo violentemente prima con il fianco sinistro sul guard rail centrale e poi in una terribile carambola è finita letteralmente conficcata sotto il tir parcheggiato.Continua a leggere

Matteo muore a 13 anni - «Schianto in bici contro un'auto». La tragedia davanti a tre amici : Incidente e tragedia questo pomeriggio a Quart, vicino ad Aosta, dove un ragazzino di appena 13 anni, Matteo Saulle, è morto dopo uno scontro frontale con un'auto, mentre passeggiava...

Schianto in via Colombo - moto contro auto : Alle 14:45 c'è stato un incidente in via Colombo ad Avellino. Una moto si è schiantata contro un auto che stava svoltando a destra. Ci sono stati attimi di grande paura poiché il centauro, caduto in ...

“Una famiglia distrutta”. Schianto in autostrada un morto e due bambini gravissimi : E’ di un morto e tre feriti gravissimi, tra cui due bambini, il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 19 settembre fra Piacenza e Castelsangiovanni, lungo l’autostrada A21 e che ha coinvolto una famiglia del Torinese. Si tratta dei due nonni, della mamma e di due nipotini che erano tutti a bordo di una Fiat Bravo che, per cause al vaglio della polizia stradale, è uscita di strada all’improvviso, ...