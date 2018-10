SBK Qatar | Gara2 cancellata a causa del maltempo

SBK – Gp del Qatar - Gara 1 : Melandri e Davies rispettivamente 5° e 8° : Melandri 5º e Davies 8º in Gara 1 in Qatar con il team Aruba.it Racing – Ducati All’indomani delle prove libere, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in pista a Losail (Qatar) per Gara 1. Dopo una Superpole più difficile del previsto, Melandri e Davies sono partiti rispettivamente dalla nona e dodicesima casella, effettuando una Gara in rimonta. Protagonisti entrambi di una buona partenza, i piloti hanno lottato ai ...